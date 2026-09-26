Спасатели рассказали, где могли укрыться Усольцевы

26 сентября 2026, 03:12

Пропавшие Усольцевы могли укрыться в необследованной спасателями пещере

Фото: iStock/Sergey Panikhin

Поисковики не исключают, что пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых могла укрыться в труднодоступном месте. Об этом РИА Новости рассказала руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт.





Речь идёт о пещере или ущелье, которые ранее не удалось полноценно обследовать. По словам Вульферт, такие участки нередко оставляют оставляют без внимания, так как кажется, что человек туда просто не смог бы добраться.



«Но потом оказывается, что в силу каких-то обстоятельств, стресса и так далее люди, наоборот, пробрались в эту местность. Возможно, это именно та история, когда они спрятались в какое-то укрытие, либо, как вариант, туда провалились», — заявила эксперт.