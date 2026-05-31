В «ЛизаАлерт» объяснили, почему при поиске подростков скрывают фото
При поисках подростков волонтёры очень редко публикуют фотографии пропавших, чтобы не спровоцировать ребёнка на ещё более активное бегство. Об этом рассказала РИА Новости инструктор направления «Профилактика» отряда «ЛизаАлерт» Евгения Цинклер.
По словам специалиста, если потерялись дети младше десяти лет, чаще всего это случайная пропажа: перепутал остановку, заблудился. А вот начиная с одиннадцати лет встречаются самовольные уходы из дома. В таких случаях нужно действовать осторожно, чтобы подросток, ушедший сознательно, не испугался ещё больше и не совершил новых ошибок. Подробную информацию о поиске и личности «пропавшего» желательно не афишировать.
Цинклер привела реальный пример: исчезновение несовершеннолетней в Петербурге. Девочка-подросток, которая ушла из дома, увидела по телевизору, как её разыскивают, и решила уехать в Ненецкий автономный округ. Позже она сама позвонила родителям и сообщила о своём местонахождении.
Главная задача волонтёров при поиске несовершеннолетних — как можно быстрее начать операцию по спасению. Для этого требуется, чтобы семья пропавшего ребенка оперативно среагировала на инцидент, оповестила всех близких и обратилась за помощью.
Читайте также: