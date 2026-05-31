В «ЛизаАлерт» объяснили, почему при поиске подростков скрывают фото

«ЛизаАлерт»: Активное распространение сведений о поиске подростка может напугать его

Фото: iStock/Lyubov Smirnova

При поисках подростков волонтёры очень редко публикуют фотографии пропавших, чтобы не спровоцировать ребёнка на ещё более активное бегство. Об этом рассказала РИА Новости инструктор направления «Профилактика» отряда «ЛизаАлерт» Евгения Цинклер.