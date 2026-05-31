В Москве арестовали мужчину, подозреваемого в подготовке к подрыву здания Минюста РФ
В Москве арестовали мужчину, подозреваемого в подготовке взрыва здания Министерства юстиции РФ. Об этом сообщили 30 мая в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Фигуранта обвиняют в приготовлении к незаконному изготовлению взрывного устройства с целью подрыва административного здания. Басманный районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина пробудет в СИЗО до 29 июля 2026 года.
Ранее «Радио 1» передавало, что в аэропорту Внуково у россиянки с гражданством США нашли пистолет и три магазина к нему. Женщина летела из Стамбула и везла оружие, но не оформила разрешительных документов. Суд признал её виновной и назначил реальный срок.
