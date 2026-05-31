В Роспотребнадзоре назвали самые главные способы защиты от укусов клещей

РИА Новости: Закрытая одежда и специальные спреи спасут от клещей во время прогулки
Чтобы избежать укуса клеща, достаточно соблюдать несколько простых правил. Об этом рассказал РИА Новости ведущий эксперт лаборатории CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.



Он подчеркнул, что, собираясь в лес или парк, желательно надевать светлую одежду с длинными рукавами и плотными манжетами, а штанины заправлять в носки. При этом обязательно пользоваться специальными отпугивающими спреями и аэрозолями, которые отгоняют клещей.

После каждой прогулки важно тщательно осматривать себя, детей и домашних питомцев. При обнаружении присосавшегося клеща следует удалить его пинцетом или специальным приспособлением, либо сразу обратиться в медицинское учреждение.

Мария Моисеева

