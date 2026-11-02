Злоумышленники разослали фейковые сообщения через приложение МЧС России
Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке. Об этом в ночь с 1 на 2 ноября рассказали в пресс-службе ведомства.
Информация появилась в 03:30 по московскому времени. Отмечается, что злоумышленники успели разослать пользователям сообщения с недостоверными сведениями, однако в ведомстве быстро взяли ситуацию под контроль. Сейчас специалисты работают над устранением уязвимости мобильного приложения и занимаются восстановлением его нормального функционирования.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Москве полицейские задержали 30-летнего курьера мошенников. Мужчина присвоил 1,7 млн рублей, которые он забрал у пенсионерки: часть потратил на долг другу, остальное — на личные нужды. Подробности читайте в нашем материале.
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