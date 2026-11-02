Диетолог раскрыл оптимальный показатель сахара в крови человека
Член Российской ассоциации эндокринологов, диетолог Павел Баранов назвал оптимальный показатель сахара в крови человека. Его слова передает РИА Новости.
Специалист пояснил, что нормальный уровень глюкозы в крови натощак находится в диапазоне от 3,3 до 6 ммоль на литр. Показатели ниже 3,3 ммоль/л говорят о гипогликемии, а выше 6 — о гипергликемии.
При этом выход за пределы нормы не всегда означает заболевание: на уровень сахара влияют физическая нагрузка, углеводы в рационе и стресс. Чтобы анализ был информативным, Баранов советует сдавать кровь натощак, не нервничать перед процедурой, а также не употреблять пищу и не пить ничего, кроме воды.
Если показатели превышают норму при соблюдении всех условий, врач рекомендует пересдать анализ, чтобы исключить ошибку лаборатории. Людям, у которых есть родственники с диабетом второго типа, он советует особенно внимательно следить за здоровьем, поскольку предрасположенность к этому заболеванию обычно наследуется.
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