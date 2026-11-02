Диетолог раскрыл оптимальный показатель сахара в крови человека

02 ноября 2026, 02:48

Диетолог Баранов: Норма сахара в крови составляет от 3,3 до 6 ммоль на литр

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Член Российской ассоциации эндокринологов, диетолог Павел Баранов назвал оптимальный показатель сахара в крови человека. Его слова передает РИА Новости.