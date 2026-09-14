В "ЛизаАлерт" рассказали, когда чаще всего пропадают дети

14 сентября 2026, 07:01

"ЛизаАлерт": погода влияет на количество пропавших детей

Погодные условия больше других факторов влияют на пропажу детей. Чем на улице теплее, тем чаще они исчезают, сообщил ТАСС глава отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.





Среди прочих факторов специалисты рассматривали периоды сдачи экзаменов и переезд от сельской жизни, то есть август-сентябрь. Однако статистика пропаж указывает на влияние благоприятной погоды за окном.





"Просто пока на улице тепло, дети больше перемещаются и, соответственно, больше пропадают по самым разным причинам. Как только на улице холодно, дети меньше перемещаются и меньше пропадают", - сказал Сергеев.





По его словам, самый низкий сезон по пропажам в январе. В этот месяц отряд регистрирует около 600 заявок. Самым высоким является июль (более 1000 обращений. Около 30% от них обычно приходится на Московский регион.



