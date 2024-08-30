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В Лобне достроили современный детсад на 330 мест

30 августа 2024, 15:53
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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В микрорайоне Катюшки городского округа Лобня завершили строительство детсада на 330 мест. Как сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса Подмосковья, получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию.
«В саду будет 14 групп. Общая площадь детского сада – 5 тыс. кв. метров. В здании располагаются групповые помещения со спальнями, буфетными и игровыми, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда, пищеблок, а также административные и технические помещения», – говорится в сообщении.
На территории сада разбили 14 прогулочных игровых площадок и две спортивные площадки. Как отметили в министерстве, современный детский сад отвечает всем требованиям комфорта, безопасности и всестороннего развития детей.



Открытие нового здания запланировано на начало учебного года.

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#детский сад
Вдова бизнесмена Когана вошла в список богатейших женщин России
30 августа 2024, 15:52

Фото: istockphoto / Coprid

Людмила Коган, вдова петербургского бизнесмена Владимира Когана, вошла в число женщин-миллиардеров России. Об этом сообщили в Известиях.
Журнал Forbes опубликовал материал, в котором говорится, что состояние Людмилы Коган оценивается в 1 миллиард долларов. Это позволило ей занять шестое место в рейтинге самых богатых женщин страны.

«Основным активом Людмилы Коган является контрольный пакет акций банка «Уралсиб», который она унаследовала от своего мужа в 2019 году. Также она получает дивиденды от этого банка, который входит в двадцатку крупнейших в России. Только в июне 2024 года она получила около 7 миллиардов рублей», — поделились в издании.

Кроме того, Людмиле Коган принадлежат лизинговая компания «Интерлизинг» и доли в различных организациях, входящих в инвестиционно-строительную группу «БФА-Девелопмент».

Владимир Коган скончался 20 июня 2019 года в возрасте 56 лет после продолжительной болезни. В декабре его вдова Людмила унаследовала контрольный пакет акций банка «Уралсиб» (82%). Управляет банком их сын Евгений.

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Подмосковных водителей предупредили об увеличении загруженности дорог в сентябре
30 августа 2024, 15:51

Фото: istockphoto / Coprid

Трафик на дорогах Московской области в первую неделю сентября будет заметно больше, чем летом, такое предупреждение выпустили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона на основании данных с камер фотовидеофиксации.
«Согласно прогнозу, самыми загруженными днями станут понедельник, 2 сентября, четверг, 5 сентября, и пятница, 6 сентября. В целом число автомобилей на подмосковных дорогах в сентябре превысит 3 миллиона в сутки. В будние дни будет примерно на 70-100 тысяч машин больше, чем в августе», — говорится в сообщении.
Час пик ожидается в периоды с семи до девяти утра, при этом больше всего транспорта на дорогах обычно фиксируется с шести до десяти утра.

Рост дорожного трафика ожидается в следующих городах: Мытищи, Чехов, Наро-Фоминск, Раменское, Пушкино, Жуковский, Ивантеевка, Люберцы, Реутов и Балашиха. Более загруженными также станут шоссе Энтузиастов, Новорязанское и Ярославское.

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#московская область
#подмосковье
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Компенсацию за детский отдых получили более 1,5 тыс. подмосковных приёмных семей
30 августа 2024, 15:41

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Свыше 1,5 тыс. приёмных семей Московской области обратились за компенсацией на детский отдых. Такие данные привела первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
Там отметили, что в Московской области одна из мер социальной поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – выплата материальной помощи на отдых детей или компенсация расходов на приобретение путёвок для совместного отдыха.
«В Подмосковье проживают свыше 3,6 тыс. семей, где воспитываются 7 тыс. приёмных детей. Из них уже более 1,5 тыс. семей воспользовались компенсацией на детский отдых. Чаще всего это поездки всей семьёй на море, санаторий или лагерь. Компенсация позволяет значительно сэкономить семейный бюджет», – сказала Болатаева.
В министерстве добавили, что размер компенсации на отдых составляет 6 900 рублей. Она выплачивается всем членам семьи на счёт приёмного родителя. Вместо компенсации семья может оформить материальную помощь в размере 4 600 рублей на каждого приёмного ребенка.

Подать заявление на получение компенсационной выплаты можно в МФЦ. Важно, чтобы путёвка была оплачена со счёта приёмного родителя.

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#подмосковье
#московская область
#минсоцразвития мо
#выплаты
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#семья
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В трёх отделениях подмосковного колледжа «Энергия» провели сбор первокурсников
30 августа 2024, 15:34

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Ежегодное собрание администрации подмосковного колледжа «Энергия» с первокурсниками и их родителями провели в подразделениях учебного заведения в Реутове, Богородском округе и Балашихе, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Первокурсников познакомили с их кураторами, рассказали об организации учебного процесса, о стипендиях и сдаче сессии, а также об условиях и порядке заселения в общежитие и о других аспектах студенческой жизни. Особое внимание в ходе встречи было уделено профилактике деструктивного поведения молодёжи», — говорится в сообщении.
После этого студентов пригласили на классные часы с кураторами, где они смогли познакомиться поближе и задать все интересующие их вопросы.

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#подмосковье
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ИТ-эксперт Липов предупредил о мошенничествах в канун начала учебного года
30 августа 2024, 15:25

Фото: iStock/Ton Photograph

Директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов заявил, что в преддверии нового учебного года активизируются мошенники, и надо быть максимально бдительными.
Так, по его словам, злоумышленники создают поддельные сайты магазинов канцтоваров, ресурсы по поиску репетиторов и т. д.

«Несколько из самых распространённых мошеннических схем: поддельные интернет-магазины школьных принадлежностей. Мошенники создают фальшивые интернет-магазины, предлагая школьные принадлежности по очень низким ценам. Также создаются сайты или объявления, предлагающие услуги репетиторов или курсы по подготовке к учебному году. Они могут сопровождаться поддельными отзывами. После оплаты контакт с «учителем» теряется, а родители остаются без денег и без обещанных услуг», — пояснил в беседе с RT Липов.

Мошенники также могут писать от имени школы и просить деньги на что-либо. Распространены различные уловки с грантами, стипендиями и сертификатами.

А кемеровских автолюбителей предупредили об ограничениях на дорогах в городе в День знаний.

«С 10:00 понедельника, 2 сентября, изменится схема частичного перекрытия перекрестка Терешковой-Химиков. Движение автомобилей будет затруднено из-за сужения дороги и организовано согласно новой схеме», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы администрации города.

Ранее преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов предупреждал о новом виде мошенничества в Telegram на фоне ареста основателя мессенджера Павла Дурова во Франции.

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#услуги
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В Мособлдуме перечислили меры поддержки для подмосковных школьников
30 августа 2024, 15:20

Фото: istock / ipolonina

В Московской области действуют всевозможные меры поддержки школьников. Накануне Дня знаний и начала нового учебного года их перечислил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Любому ребёнку хочется, чтобы тетради, фломастеры, рюкзак – всё было самым красивым. А у родителей всегда возникает вопрос, как порадовать ребёнка и при этом уложиться в бюджет. Одежда, учебники, канцелярские товары – много всего нужно. Чтобы это было по силам всем нашим родителям, в регионе действуют меры поддержки. Мы стараемся сделать так, чтобы каждый ребёнок был готов к школе», – подчеркнул Брынцалов.
Многодетным семьям выплачивается по 3 тыс. рублей на каждого школьника для покупки формы. В этом году выплата предоставлена более 135 тыс. раз. Объём финансирования из бюджета региона превысил 406 млн рублей.
«Помимо этого, многодетные семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума получают дополнительно 7 тыс. рублей. Таким образом, общий размер выплат для таких семей составляет 10 тыс. рублей. Такая поддержка предоставлена 20 тыс. раз. На это в бюджете заложено 140 млн рублей», – отметил спикер.
Семьям с невысокими доходами, где ребята в этом году впервые идут в школу, бесплатно предоставляют рюкзак первоклассника, в котором собраны всё самое необходимое. Подарочные наборы получили более 3,7 тыс. первоклашек, в том числе и ребята, которые приехали учиться в регион из Белгородской и Курской областей.

Если семья признана малоимущей и ежемесячно получает пособие на ребёнка, право на получение набора предоставляется автоматически. Если семья не признана малоимущей, необходимо подать заявление на получение набора через портал.

Среди мер поддержки школьников в Подмосковье – доплата многодетным семьям с невысокими доходами (менее 18,3 тыс. рублей на человека) 7 тыс. рублей на приобретение формы. Общая сумма составляет 10 тыс. рублей.

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, с доходом меньше 27 тыс. рублей на человека выплачивается более 13 тыс. рублей.

Выплаты предоставляют в проактивном режиме. Если выплата не поступила автоматически, необходимо подать электронное заявление через региональный портал госуслуг или чат-бот в Тelegram.

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#школьники
#социальная поддержка
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#игорь брынцалов
#подмосковье
#московская область
#выплаты
#дети
#семья
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Детский омбудсмен Мишонова предложила повысить рождаемость с помощью крещения
30 августа 2024, 15:10

Фото: пресс-служба аппарата уполномоченного по правам ребёнка в МО

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила владыкам подмосковных епархий лично крестить и брать в крестники первенцев в семьях региона на протяжении двух ближайших лет. По мнению Мишоновой, эта мера поможет повысить рождаемость в Подмосковье, сообщает пресс-служба детского омбудсмена области.
С этим предложением Ксения Мишонова выступила на собрании Всемирного Русского Народного Собора в Московской области. Она рассказала, что подобная мера была принята в 2008 году в Грузии.

«Почему бы нам в Год семьи не провести такой замечательный социальный эксперимент. Возможно, для кого-то, как и для тысяч грузинских семей, перспектива того, что крёстным будущего малыша станет владыка местной епархии — митрополит или епископ, — станет ключевым фактором при принятии решения о рождении малыша», — предположила Мишонова.
Отмечается, что в настоящее время у патриарха Грузинской православной церкви Илии насчитывается более 47 тысяч крестников, и рождаемость в стране после принятия этой меры заметно повысилась.

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#крещение
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#московская область
#подмосковье
#рождаемость
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Глава АИДТ Ветров призвал проверить школьные рюкзаки ради безопасности
30 августа 2024, 15:09

Фото: iStock/didecs

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил проверить школьные рюкзаки на предмет веса и состава для безопасности детей.
Так, он призвал выпустить специальные рекомендации по этому поводу.

Кроме этого, Ветров заявил о правильности маркировки оптимальных детских ранцев знаком качества и соответствия.

«К примеру, полностью собранный школьный ранец для младшеклассника может весить несколько килограммов: учебники, принадлежности, тетради и канцелярия, сменка и спортивная форма буквально ложатся тяжким грузом на маленькие детские плечи», — заявил в беседе с RT Ветров.

До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что учителей готовят к обучению по новым учебниками по истории, которое начнётся во всех школах России с 1 сентября 2025 года.

«У нас организовано повышение квалификации учителей. Поэтому каких-то проблем с подготовкой учителей здесь быть не должно. Мы провели в августе совещание с каждым ректором Института повышения квалификации региональным, проговорили план работы по введению государственного учебника и этому плану будем следовать», – приводит АГН «Москва» слова министра.

Ранее исследование сервиса «Купер» и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» показало, что в этом году стоимость школьного портфеля в России равна 5 445 рублям.

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#школа
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#безопасность
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В Подмосковье завершили подготовку переходов у школ к началу учебного года
30 августа 2024, 14:54

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Дорожники закончили работы по приведению пешеходных переходов, расположенных рядом с учебными заведениями Московской области, в соответствие с повышенными мерами безопасности, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Мы обследовали и привели в нормативное состояние более 1700 переходов на муниципальных и региональных дорогах вблизи образовательных учреждений – они соответствуют нормам безопасности», — сказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он уточнил, что на всех переходах есть соответствующая разметка, установлены искусственные неровности и ограждение, а разрешённая скорость снижена, чтобы учащиеся могли безопасно пересекать проезжую часть. Кроме того, на переходах установили более 60 светофоров типа Т-7 для привлечения внимания водителей, а около 30 переходов оснастили дополнительной подсветкой и проекционной разметкой.

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#подмосковье
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