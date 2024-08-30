В Лобне достроили современный детсад на 330 мест

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
В микрорайоне Катюшки городского округа Лобня завершили строительство детсада на 330 мест. Как сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса Подмосковья, получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию.
«В саду будет 14 групп. Общая площадь детского сада – 5 тыс. кв. метров. В здании располагаются групповые помещения со спальнями, буфетными и игровыми, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда, пищеблок, а также административные и технические помещения», – говорится в сообщении.На территории сада разбили 14 прогулочных игровых площадок и две спортивные площадки. Как отметили в министерстве, современный детский сад отвечает всем требованиям комфорта, безопасности и всестороннего развития детей.
Открытие нового здания запланировано на начало учебного года.
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Лора Луганская