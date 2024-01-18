В Лобне ликвидировали навалы мусора на контейнерной площадке

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Проблему с навалами мусора на контейнерной площадке на улице Ленина в Лобне удалось решить, для этого были привлечены дополнительные силы, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«С площадки, расположенной у дома №59 по улице Ленина, увезли зафиксированные там ранее навалы мусора. Чтобы переполнение мусором не повторилось, к уборке привлечены, помимо регионального оператора, силы администрации округа и муниципальных бюджетных учреждений», — говорится в сообщении.
В министерстве также напомнили, что в Московской области действуют чёткие правила организации контейнерных площадок: они должны располагаться на бетонном или асфальтовом основании с уклоном к дороге, чтобы баки было удобно выкатывать к мусоровозам. Необходимы подъездные пути с твёрдым покрытием. На участке не должно быть подземных и воздушных коммуникаций. Кроме того, определено предельное расстояние до детских площадок и медицинских организаций.
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