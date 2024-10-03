В Люберцах построят дорогу, соединяющую северную и южную части города

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Дорогу с путепроводом через ж/д пути построят в Люберцах, она соединит Октябрьский проспект и Инициативную улицу, благодаря чему будет обеспечена транспортная связь между южной и северной частями города, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Дорога будет двухполосной, её протяжённость составит более 1,6 км. На примыкании к Октябрьскому проспекту планируется обустроить одноуровневую кольцевую развязку», — отметил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.Фото: пресс-служба МТДИ МО
Проектирование трассы должно начаться до конца текущего года, а завершиться — в третьем квартале 2025 года. Закончить строительство дороги планируется в третьем квартале 2028 года, подрядчик на работы уже выбран.
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