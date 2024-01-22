Жители Подмосковья принять участие в социальной программе «Неограниченные возможности»

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Создать инновационные технологии для инвалидов приглашают жителей Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Принять участие в программе могут студенты и дипломированные специалисты в возрасте старше 18 лет.
Стоит подчеркнуть, что в рамках проекта участники смогут с нуля создать социально значимый инновационный технологический проект для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также доработать уже существующие вместе с опытными специалистами.
Подать заявку на участие можно до 30 апреля 024 года.
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«Участие проходит в командном формате, численность команды — от 1 до 4 человек. В команде обязательно должен присутствовать минимум один участник с инвалидностью/ОВЗ. Можно создать свою команду из друзей или других участников программы либо присоединиться к одной из существующих команд», — поделились в ведомстве.
Подать заявку на участие можно до 30 апреля 024 года.
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Мира Полтева