Жители Подмосковья принять участие в социальной программе «Неограниченные возможности»

Более 672 тысяч автомобилей выехали на дороги Московской области утром в понедельник, 22 января. Общая загруженность трасс невысокая — четыре балла, однако на основных шоссе в сторону Москвы наблюдаются заторы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.