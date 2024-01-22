Самбистка из Мытищ Кахраманова стала чемпионкой России

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой
Мытищинская спортсменка Эльмира Кахраманова выиграла чемпионат России по самбо среди молодёжи до 24 лет. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«Наша гордость, заслуженный мастер спорта России и чемпионка мира 2023 года Эльмира Кахраманова подготовку к соревнованиям проходила на сборах в Подмосковье. Благодаря этой победе мытищинская самбистка вошла в обновлённый состав сборной России и выступит на играх БРИКС в Казани», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.Соревнования прошли в городе Кстово Нижегородской области.
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