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Самбистка из Мытищ Кахраманова стала чемпионкой России

22 января 2024, 10:11
Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

Мытищинская спортсменка Эльмира Кахраманова выиграла чемпионат России по самбо среди молодёжи до 24 лет. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.

«Наша гордость, заслуженный мастер спорта России и чемпионка мира 2023 года Эльмира Кахраманова подготовку к соревнованиям проходила на сборах в Подмосковье. Благодаря этой победе мытищинская самбистка вошла в обновлённый состав сборной России и выступит на играх БРИКС в Казани», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
Соревнования прошли в городе Кстово Нижегородской области.

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#юлия купецкая
#мытищи
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Спортсменка из Подмосковья стала серебряным призёром этапа Кубка России по биатлону
22 января 2024, 09:23

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная биатлонистка стала призёром этапа Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России по биатлону проходит с 16 по 22 января в Ижевске.

В большом масс-старте на 12 километров подмосковная спортсменка Полина Шевнина из Московской области заняла второе место, уступив представительнице Тюменской области.

«Хочу сказать спасибо своему мужу, который приехал сюда за пять минут до гонки. Я сначала бросила бороться, а потом вспомнила, как Сережа в 2004 году в масс‑старте выбивал бронзу в Оберхофе. Мне это придало сил.<…> Я включалась на последнем подъеме, такая трасса, нужно было искать, где вырваться. Как говорится, все силы отдала на трассе<…>», – поделилась Полина Шевнина.

Стоит отметить, что на соревнованиях девушка представляла подмосковный Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.


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#трасса
#кубок россии
#гонки
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#биатлон
#подмосковье
#спортсмены
#соревнования
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Кирьос считал, что Медведев ничего не добьётся в теннисе
21 января 2024, 19:39

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос рассказал своё впечатление о теннисисте Данииле Медведеве.
«Я думал, что Медведев будет ужасным теннисистом. Я играл с ним в юниорах. Одержал победу со счетом что-то типа 6:3, 6:3. И думал: «Он просто ужасен». Никогда не видел техники хуже. Я тогда сказал: «Ему надо бросать. Он ничего не добьется с такими ударами». И вот теперь он чемпион турнира «Большого шлема». Это забавно. Он ещё и психом был», — рассказал Кирьос телеканалу Eurosport.
Даниил Медведев выступает на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). В четвёртом круге он встретится с португальцем Нуну Боргесом.

В 2023 году россиянин вылетел в третьем круге, проиграв американцу Себастьяну Корде.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидирует серб Новак Джокович (11 055 очков). На втором месте испанец Карлос Алькарас с 8855 очками. Тройку замкнул Даниил Медведев (7555 очков). На пятом месте Андрей Рублев (5010 очков).

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев прошёл в четвертьфинал Australian Open 2024 года.

«Лента.ру» пишет, что в четвертом круге россиянин встретился с австралийцем Алексом де Минауром. Игра закончилась победой Рублева в пяти сетах со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0. Матч продолжался 4 часа и 14 минут. Андрей Рублев является пятой ракеткой мира. В следующем круге 26-летний спортсмен встретится с итальянцем Янником Синнером.

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#теннис
#спорт
#новости
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Теннисист Рублев пробился в четвертьфинал Australian Open
21 января 2024, 16:04

Фото: РИА Новости/Александар Джорович

Российский теннисист Андрей Рублев прошёл в четвертьфинал Australian Open 2024 года.
«Лента.ру» сообщает, что в четвертом круге россиянин встретился с австралийцем Алексом де Минауром. Игра закончилась победой Рублева в пяти сетах со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0. Матч продолжался 4 часа и 14 минут.

Андрей Рублев является пятой ракеткой мира. В следующем круге 26-летний спортсмен встретится с итальянцем Янником Синнером.

Действующий победитель турнира - серб Новак Джокович. В финале прошлого года он был сильнее грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 7:6 (4), 7:6 (5).

Ранее сообщалось, что у российской теннисистки Мирры Андреевой не получилось пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне. В матче четвертого раунда турнира 16-летняя спортсменка уступила чешке Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 3:6, 2:6. Игра длилась 2 часа 2 минуты.

Мирра Андреева в первый раз сыграла в основной сетке Australian Open. В минувшем сезоне она добралась до третьего раунда на «Ролан Гаррос», до четвертого - на Уимблдоне, до второго ей удалось дойти на US Open.

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#теннис
#спорт
#новости
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Роналду разочаровался в «Золотом мяче» и потерял доверие к награде
21 января 2024, 13:06

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Награда «Золотой мяч», которую вручают лучшему футболисту сезона по версии журнала France Football, лишается авторитета и доверия.
Об этом газете Record рассказал пятикратный обладатель награды португальский форвард клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

«Я думаю, что в каком-то смысле «Золотой мяч» и The Best от Международной федерации футбола (ФИФА) теряют авторитет. Нельзя сказать, что Месси не заслужил их или Холанд, или Мбаппе. Я просто больше не верю в эти награды»,-сделал заявление Криштиану Роналду.
Роналду говорит, что дело не в том, что он победил на Globe Soccer.

«Это факты, это цифры, а цифры не обманывают. Они не могут отобрать у меня этот трофей, потому что это реальность»,-сказал в заключении Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что нападающий американского клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу, действующий чемпион мира Лионель Месси второй год подряд назван лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщает РИА Новости. При этом уточняется, что сам 36-летний футболист на церемонию награждения в Лондон не приехал

Кроме аргентинца, на вручаемую в Лондоне награду претендовали норвежский форвард английского клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд, а также нападающий сборной Франции и футбольного клуба ПСЖ Килиан Мбаппе.

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Теннисистка Мирра Андреева покинула Australian Open
21 января 2024, 11:56

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

У российской теннисистки Мирры Андреевой не получилось пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне.
В матче четвертого раунда турнира 16-летняя спортсменка уступила чешке Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 3:6, 2:6. Игра длилась 2 часа 2 минуты.

Мирра Андреева в первый раз сыграла в основной сетке Australian Open. В минувшем сезоне она добралась до третьего раунда на «Ролан Гаррос», до четвертого - на Уимблдоне, до второго ей удалось дойти на US Open.

В четвертьфинале Australian Open Барбора Крейчикова встретится со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Ранее в матче четвертого круга Australian Open россиянке Марии Тимофеевой не удалось обыграть украинку Марту Костюк.

Встреча длилась чуть больше часа и закончилась со счетом 6:2, 6:1. В начале первого сета игру прервали на 50 минут из-за дождя.В следующем круге Костюк встретится с американкой Кори Гауфф.

Мария Тимофеева впервые в карьере выступала в основной сетке турнира «Большого шлема», а Костюк в первый раз вышла в 1/4 финала Australian Open.

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#теннис
#спортсмены
#россия
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Отец украинской теннисистки Котляр считает ошибкой рукопожатие с россиянкой
21 января 2024, 11:25

Фото: istockphoto/icetocker

Отец украинской теннисистки Елизаветы Котляр Константин Котляр считает, что рукопожатие дочери с российской теннисисткой Владой Минчевой является ошибкой, вызванной эмоциями.
Накануне Котляр и Минчева обменялись рукопожатиями в финале встречи первого круга юниорского Australian Open. В игре российская спортсменка одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:4.

Ранее теннисистки из Украины неоднократно отказывались от рукопожатий после матчей с россиянками и спортсменками из Белоруссии.

«Лизе всего 16 лет, у неё ещё нет настоящего опыта выступлений на таких крупных соревнованиях, как турниры серии «Большого шлема». Эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение. На автомате выполнила послематчевой ритуал – пожала руку сопернице, не понимая, что за сеткой стояла представительница России»,-говорит отец теннисистки Константин Котляр.
По его словам, дочь совершила ошибку, о которой очень сожалеет и уверяет, что больше не позволит ничего подобного.

«На самом деле она искренняя патриотка Украины, всегда была такой, есть и останется в будущем», – цитирует Константина Котляра сайт Федерации тенниса Украины.
Ранее сообщалось, что в матче четвертого круга Australian Open россиянке Марии Тимофеевой не удалось обыграть украинку Марту Костюк. Встреча длилась чуть больше часа и закончилась со счетом 6:2, 6:1. В начале первого сета игру прервали на 50 минут из-за дождя. В следующем круге Костюк встретится с американкой Кори Гауфф.

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#украина
#россия
#теннис
#спорт
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Россиянка Тимофеева проиграла украинке Костюк в четвертом круге Australian Open
21 января 2024, 09:24

Фото: istockphoto/FS-Stock

В матче четвертого круга Australian Open россиянке Марии Тимофеевой не удалось обыграть украинку Марту Костюк.
Встреча длилась чуть больше часа и закончилась со счетом 6:2, 6:1. В начале первого сета игру прервали на 50 минут из-за дождя.
В следующем круге Костюк встретится с американкой Кори Гауфф.

Мария Тимофеева впервые в карьере выступала в основной сетке турнира «Большого шлема», а Костюк в первый раз вышла в 1/4 финала Australian Open.

Накануне теннисистка Ига Свентек из Польши неожиданно уступила в матче третьего круга Australian Open 19-летней спортсменке Линде Носковой со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

Матч длился 2 часа и 22 минуты. Ига Свентек четыре раза подавала навылет, на её счету одна двойная ошибка. Спортсменка реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Линды Носковой 10 эйсов, а также четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

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#теннис
#спорт
#спортсмены
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12-летняя ученица Тутберидзе Базылюк выиграла чемпионат России по прыжкам
20 января 2024, 19:48

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

12-летняя фигуристка Маргарита Базылюк выиграла соревнования одиночниц на чемпионате России по прыжкам. Он проходит на «ЦСКА Арене» в Москве.
В финале 12‑летняя спортсменка, тренером которой является Этери Тутберидзе, заработала 70,29 балла. На втором месте 16‑летняя Аделия Петросян (57,89), а бронзу выиграла 12-летняя Елена Костылева (54,69).

После объявления оценок Базылюк, несколько раз исполнившая в финале четверной сальхов, выполнила каскад из данных прыжков. В официальных соревнованиях одиночницы не делали такого каскада из двух четверных прыжков.

«Я этот каскад делала на вечерней тренировке два раза, и всё. На тренировках получалось, с пустой головой пошла, и получилось. Я бы очень хотела показать его на соревнованиях, но мне кажется, что лучше сделать сольные два сальхова, ты получишь за них больше», - сказала Маргарита Базылюк.
21 января на чемпионате России по прыжкам пройдёт командный турнир.

Ранее, 23 декабря, российская фигуристка Аделия Петросян победила на чемпионате России, который состоялся в Челябинске. «Лента. Ру» пишет, что в сумме ученица тренера Этери Тутберидзе набрала 246,53 балла. Второе место заняла Софья Муравьева с 239,40. На третьем месте Камила Валиева, набрав 237,99 балла.

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#фигурное катание
#спорт
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Теннисист Медведев рассказал о своей суперспособности
Теннисист Медведев рассказал, что может спать где и когда угодно
20 января 2024, 18:59

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российский теннисист Даниил Медведев решил рассказать о своей суперспособности.
Его интервью доступно на YouTube-канале Australian Open TV. Даниил Медедев утверждает, что может спать где и когда угодно.

«Когда я был моложе, где-то до 21 года, иногда развлекался по вечерам, что было не очень хорошо для моей игры. Но, возможно, практика играть без особого сна помогла мне сегодня», — считает Даниил Медведев.
Ранее спортсмен выразил благодарность болельщикам, которые досмотрели его победный матч с финном Эмилем Руусувуори. Теннисисты провели на корте около четырех часов. Игра закончилась в 03:39 по местному времени.

Даниил Медведев добрался до 1/8 финала Australian Open и следующий матч сыграет с португальцем Нуну Боржешем.

Ранее теннисистка Ига Свентек из Польши неожиданно уступила в матче третьего круга Australian Open 19-летней спортсменке Линде Носковой со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

Матч длился 2 часа и 22 минуты. Ига Свентек четыре раза подавала навылет, на её счету одна двойная ошибка. Спортсменка реализовала два брейк-пойнта из семи.

На счету Линды Носковой 10 эйсов, а также четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

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#спорт
#теннис
#спортсмены
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