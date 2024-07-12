В Лобне посадили живую изгородь из туй вокруг ВЗУ

Фото: Юлия Смагринская
Молодые туи посадили вокруг водозаборного узла, расположенного в Центральном парке Лобни, пока деревья невысокие, но когда они вырастут, то создадут живую изгородь и закроют техническое сооружение от посетителей парка, передаёт корреспондент Юлия Смагринская.
«Туи идеально подходят для создания «живого забора», поэтому они были посажены плотно друг к другу, чтобы в будущем обеспечить вид зелёной изгороди», — сказал директор лобненского водоканала ООО «Чайка» Евгений Глебов.Деревья высадили вдоль забора, который недавно установили вокруг ВЗУ в ходе благоустройства территории. Озеленение провели работники муниципального водоканала. В настоящее время высота молодых туй составляет около 70 сантиметров.
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