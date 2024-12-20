В Лобне построят продолжение Северного обхода

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Северный обход Лобни решено продлить ещё на полтора километра, открыть этот участок трассы планируется в будущем году, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
О продолжении работ по развитию дорожной инфраструктуры в округе Лобня заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в пятницу, 20 декабря, на открытии последнего из первоначально запланированных участков Северного обхода Лобни.
Строительство нового участка Северного обхода Лобни уже началось: рабочие приступили к переустройству инженерных коммуникаций. Продолжением трассы станет полуторакилометровый подъезд к улице Гагарина. Открыть его планируют в третьем квартале следующего года.
Кроме того, по просьбам жителей участок Северного обхода от съезда с путепровода через ж/д пути соединят с Лесной улицей в СНТ «Лесная полянка»: для этого будет построена двухполосная дорога длиной 500 метров. Сдать эту дорогу в эксплуатацию должны в начале 2026 года.
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«Мы и дальше будем продолжать мероприятия по улучшению дорожной ситуации в этом городском округе», — сказал Андрей Воробьёв.
Строительство нового участка Северного обхода Лобни уже началось: рабочие приступили к переустройству инженерных коммуникаций. Продолжением трассы станет полуторакилометровый подъезд к улице Гагарина. Открыть его планируют в третьем квартале следующего года.
Кроме того, по просьбам жителей участок Северного обхода от съезда с путепровода через ж/д пути соединят с Лесной улицей в СНТ «Лесная полянка»: для этого будет построена двухполосная дорога длиной 500 метров. Сдать эту дорогу в эксплуатацию должны в начале 2026 года.
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Лев Каштанов