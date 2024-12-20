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В Лобне построят продолжение Северного обхода

Фото: istockphoto.com/i-Stockr

Фото: istockphoto.com/i-Stockr

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Северный обход Лобни решено продлить ещё на полтора километра, открыть этот участок трассы планируется в будущем году, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
О продолжении работ по развитию дорожной инфраструктуры в округе Лобня заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в пятницу, 20 декабря, на открытии последнего из первоначально запланированных участков Северного обхода Лобни.

«Мы и дальше будем продолжать мероприятия по улучшению дорожной ситуации в этом городском округе», — сказал Андрей Воробьёв.


Строительство нового участка Северного обхода Лобни уже началось: рабочие приступили к переустройству инженерных коммуникаций. Продолжением трассы станет полуторакилометровый подъезд к улице Гагарина. Открыть его планируют в третьем квартале следующего года.

Кроме того, по просьбам жителей участок Северного обхода от съезда с путепровода через ж/д пути соединят с Лесной улицей в СНТ «Лесная полянка»: для этого будет построена двухполосная дорога длиной 500 метров. Сдать эту дорогу в эксплуатацию должны в начале 2026 года.

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#андрей воробьёв
В России отныне запрещено обсуждать цены на бензин
ФАС: Автоэкспертам не следует рассуждать о ценах на бензин в 2025 году
20 декабря 2024, 11:21

Фото: istockphoto/bizoo_n

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила ряд экспертов о недопустимости различных прогнозов и рассуждений на тему возможного роста цен на бензин в следующем году.
Об этом сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина. Такое предупреждение получил и он сам. В ведомстве считают, что высказанные экспертами предположения по поводу динамики цен на топливо могут повлиять и на сами цены и вызвать ненужный ажиотаж.

Сам Шапарин с претензиями специалистов ФАС не согласен и считает их безосновательными. Он напомнил, что 10 лет назад литр бензина можно было купить за 32 рубля, а сейчас его цена практически удвоилась.

«А ведь тогда я никаких прогнозов и оценок не давал», — резонно замечает вице-президент НАС.

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#цены
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В Подмосковье на год раньше открыли последний участок Северного обхода Лобни
20 декабря 2024, 11:06

Андрей Воробьёв (в центре). Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Движение по последнему — третьему — участку Северного обхода Лобни открыл губернатор Московской области Андрей Воробьёв, строительство дороги было завершено на год раньше первоначально установленного срока, сообщает пресс-служба правительства региона.
Последний участок Северного обхода Лобни представляет из себя полуторакилометровую развязку на Рогачёвском шоссе. Эта трасса связывает южный и западный микрорайоны с Дмитровкой и позволит разгрузит уличную дорожную сеть.

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

«В последние годы в этом очень важном для нас городе был реализован большой комплекс мероприятий, в частности, расширено Лобненское шоссе, которое, по сути, являлось единственным выездом из Лобни. Город имеет свою специфику – здесь много железнодорожных путей. При поддержке президента, на основании решения правительства РФ мы получили серьезные ресурсы для строительства обхода Лобни. Первый и второй этапы этой дороги были сданы досрочно, сейчас завершили третий этап. Я надеюсь, что это позволит вывести из города транзитный транспорт», — сказал Андрей Воробьёв.
Он добавил, что работы по удушению дорожной инфраструктуры в округе будут продолжаться.

Общая протяжённость шестиполосного Северного обхода Лобни составляет 16,3 км. Пропускная способность трассы — более 120 тыс. машин в сутки.

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#лобня
#северный обход лобни
#дороги
#андрей воробьёв
#строительство
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В округе Коломна снесли два аварийных дома 1939 года постройки
20 декабря 2024, 10:56

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Два одноэтажных многоквартирных дома, построенных 85 лет назад и находившихся в аварийном состоянии, снесли на Железнодорожной улице в посёлке Осенка городского округа Коломна, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Одноэтажные жилые дома площадью 300 и 165 квадратных метров, были построены в 1939 году. Они обветшали, основные элементы построек были частично разрушены, поэтому дома признали аварийными. Жильцов из находящихся в домах десяти квартир расселили, а сами здания внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
В декабре текущего года оба дома снесли. В настоящее время участки, которые они занимали, полностью освобождены от зданий и очищены от строительного мусора.

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Лукин получил медаль за вклад в укрепление обороны РФ незадолго до ареста
20 декабря 2024, 10:26

Фото: iStock/Yingko

Генеральный директор компании «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин незадолго до задержания Владимир Лукин получил медаль за вклад в укрепление обороны РФ, пишет Mash.
По данным издания, Лукин очень гордился медалью за вклад в развитие обороны РФ и часто хвастался ею. Он был уверен, что его не арестуют даже после внезапной отставки экс-губернатора региона Алексея Смирнова.

Mash также пишет, что задержанный заместитель Лукина по финансам Грабин фактически не работал в компании, а только отвечал за вывод средств. При этом следствие считает, что указания заключать те или иные контракты давал лично Лукин.

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержали генерального директора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина. Его подозревают в злоупотреблениях при строительстве оборонительных сооружений в приграничных районах.

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Загруженность подмосковных дорог утром 20 декабря составила пять баллов
20 декабря 2024, 10:02

Фото: iStock/Yingko

Степень транспортной загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 20 декабря, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные пробки отмечаются при движении по направлению к Москве на пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону столицы фиксируются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало свыше 894 тысяч машин, что на полтора процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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В Курске задержан топ-менеджер по делу о строительстве оборонных сооружений
20 декабря 2024, 09:56

Фото: istockphoto/undefined undefined

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержали генерального директора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина. Его подозревают в злоупотреблениях при строительстве оборонительных сооружений в приграничных районах.
Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Ранее по этому делу был заключён под стражу другой топ-менеджер корпорации Игорь Грабин. В прошлом году он занимал должность заместителя генерального директора компании. Следствие считает, что Грабин оплатил договор с подрядчиком на строительство фортификационных сооружений, которые возвела другая организация.

Таким образом, бюджету был нанесён ущерб на сумму более 173 миллионов рублей. Следователи считают, что Лукин был причастен к махинациям. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, коррупция на строительстве оборонительных линий находится за гранью добра и зла.

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#курская область
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Что подарить мужу на Новый год 2025: топ-13 оригинальных идей
20 декабря 2024, 09:54

Фото: iStock/kanzefar

Близится Новый год, пора выбирать подарки для своих близких. Кажется, что для мужчин существует мало вариантов – на ум приходят только носки и пена для бритья. «Радио 1» попробует опровергнуть этот суждение и предлагает читателям ознакомиться с топ-10 подарков, которыми можно порадовать мужа в новогодние праздники.

Как выбрать подарок мужу на Новый год

Поиск подарка может стать увлекательным процессом, если учесть несколько важных факторов, а именно:

  • интересы и увлечения своего избранника;
  • создайте атмосферу праздника, чтобы в памяти вашего супруга остались только положительные эмоции;
  • не забудьте о романтике, когда будете вручать подарок, ведь семейным парам её обычно не хватает.

Топ-10 подарков мужу на Новый год

Поход в спа-салон


В последнее время мужчины всё больше следят за собой. К тому же перед праздниками, в суетные дни, хочется расслабиться и забыть о хлопотах.


Билет в театр или на новогоднее шоу


Если вы и ваш муж — ценители прекрасного, сходите на культурные мероприятия, чтобы проникнуться атмосферой предстоящего праздника. Отличными вариантами станут спектакли или приуроченные к торжеству шоу.

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Мастер-классы по лепке или живописи


Если ваш мужчина человек творческий и вы разделяете его интересы, то вместе вы создадите что-то особенное.

Настольные игры для пары


Этот презент понравится активному мужчине. Игры могут быть как интеллектуальные, так и с сексуальным подтекстом.


Диски с играми


Если ваш муж играет в приставку, подберите ему те игры, которые он любит. Это могут быть стрелялки, имитация спортивных соревнований или фэнтези.

Набор поварских ножей


Мужчинам, увлекающимся кулинарией, можно подарить хороший набор поварских ножей, например японских. Это такая вещь, на которую потратить деньги жалко, а получить в качестве презента приятно.

Подставка для книг


Книголюбам, прежде всего тем, кто предпочитает бумажные книги, придётся по душе подсвечивающая страницы подставка, что позволяет читать в темноте.

Нашейный фонарь


Отдать предпочтение можно нестандартному фонарю. Есть достаточно интересные решения, например, фонарь может выглядеть обруч для волос с диодами на концах. Это подойдет тем мужчинам, кто часто занимается домашним хозяйством.


Беспроводные наушники


С ними ваш мужчина сможет слушать музыку везде в любое время. Для мужа-меломана — это отличный подарок, на который сам он денег может пожалеть.

Подарки своими руками


Фото: iStock/Markovtel

Самый ценный подарок — это тот, который сделан своими руками. Если вы умеете вязать, отличным презентом будут варежки, перчатки, шарф, шапка и т.д.


Шутливый свитер


Для мужчин с юмором и любителям фентези подойдет вязаное изделие с рождественским принтом, как, например, свитер Рона Уизли из «Гарри Поттера».

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Необычный десерт, шоколадная плитка или конфеты


В последние можно добавить сублимированные ягоды, орехи или пищевое золото. Подарок будет идеаен для мужчин-сладкоежек.

Скрапбукинг


Своими руками возможно сделать и такой памятный подарок, как скрапбукинг — красивый альбом с вашими фотографиями, на которых запечатлены самые теплые и романтические моменты.

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В Подмосковье упростили получение решения по проекту планировки территории
20 декабря 2024, 09:51

Фото: istockphoto.com/Chagin

Онлайн-сервис для застройщиков по получению решения о подготовке территории на портале госуслуг Московской области стал удобнее в использовании: к нему подключили предпроверку и автозаполнение, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Теперь подключённые к этой услуге «умные сервисы» автоматически заполняют адрес объекта при вводе кадастрового номера, направляют заявление в нужный муниципалитет, а при наличии изысканий исключают их из списка обязательных документов», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Она добавила, что на региональном портале постоянно ведётся работа по оптимизации услуг и с начала года было оптимизировано 200 из них.

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#московская область
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В Ленинском округе завершилось строительство школы на 1100 мест
20 декабря 2024, 09:34

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1,1 тыс. учеников, построили в жилом комплексе «У реки. Эко Видное 2.0» на территории деревни Сапроново Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Четырёхэтажная школа общей площадью 17 тысяч квадратных метров расположена между корпусами «Нестеров» и «Левитан». Здание разделено на два блока: для начальной школы — на 400 учеников и для средней и старшей школы — на 700 учеников. В школе есть универсальные учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, библиотечно-информационный центр с IT-зоной, актовый зал и два спортивных зала, медпункт, кабинеты логопеда и психолога, а также столовая на 550 мест», — говорится в сообщении.
На пришкольной территории оборудована спортивная зона с площадками для футбола, волейбола и баскетбола, установлено также несколько детских игровых площадок.

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#строительство
#минжилполитики мо
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