Зампред Чернышенко назвал Подмосковье флагманом цифровизации

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московская область – флагман цифровой трансформации. За ней следуют все остальные российские регионы, заявил зампред правительства Дмитрий Чернышенко, выступая на форуме Национальных достижений на выставке «Россия».
На форуме подвели промежуточные итоги президентской программы «Цифровая экономика России» с 2019 года, а также определили главные направления развития до 2030-го. Губернатор Андрей Воробьёв рассказал, как эта программа реализуется в Подмосковье.
Президентская программа «Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется во всех регионах страны.
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«Владимир Путин определил цифровую трансформацию одной из пяти национальных целей развития страны до 2030 года. Андрей Юрьевич Воробьёв – один из самых продвинутых цифровых губернаторов, который возглавляет рабочую группу по цифровой экономике. Благодаря ему все наши достижения масштабируются на всю страну. Московская область выступает флагманом, ролевой моделью, за которой следуют все остальные регионы», – отметил Чернышенко.
«Сегодня мы представляем результаты масштабной, амбициозной программы, наверное, самой большой и сложной среди всех национальных программ и проектов, которая реализуется в стране с 2019 года. В ней участвуют больше 50 федеральных ведомств, все регионы. Мы бьём абсолютно все рекорды. Программа действует до конца этого года, но основные итоги мы уже можем подвести и сформулировать задачи на предстоящий период», – сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.На форуме Андрей Воробьёв внёс ряд предложений для реализации в рамках нацпроекта «Цифровая экономика России» до 2030 года.
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Лора Луганская