Зампред Чернышенко назвал Подмосковье флагманом цифровизации

Всё, что касается цифровизации, должен оценивать человек. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на форуме Национальных достижений на выставке-форуме «Россия». Там подвели промежуточные итоги президентской программы «Цифровая экономика России» с 2019 года, а также определили главные направления развития до 2030-го. Воробьёв рассказал, как эта программа реализуется в Подмосковье.