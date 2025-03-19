В Лондоне начался суд над экс-губернатором Севастополя Овсянниковым

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Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников будет судим в Лондоне по обвинению в нарушении санкционного режима Великобритании. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Прокуратура утверждает, что Овсянников, его жена Екатерина и брат Алексей нарушили действующие ограничения, приобретя автомобиль Mercedes-Benz и оплатив обучение своих детей в частной школе. Несмотря на то, что санкции Европейского Союза и США против Овсянникова были отменены в 2022 году Европейским судом из-за недостатка доказательств, британские санкции оставались в силе.
Согласно обвинению, Овсянников получил британский паспорт в январе 2023 года, предоставив ложные сведения для открытия банковского счета. На этот счет его жена перевела £76 тысяч вскоре после их прибытия в Великобританию. После заморозки счета брат экс-губернатора приобрел автомобиль за £54 тысяч, который, по мнению прокуратуры, использовал сам Овсянников.
Все обвиняемые отрицают свою вину, утверждая, что не знали о введенных против них санкциях и не осознавали, что им запрещено получать финансовую помощь.
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Согласно обвинению, Овсянников получил британский паспорт в январе 2023 года, предоставив ложные сведения для открытия банковского счета. На этот счет его жена перевела £76 тысяч вскоре после их прибытия в Великобританию. После заморозки счета брат экс-губернатора приобрел автомобиль за £54 тысяч, который, по мнению прокуратуры, использовал сам Овсянников.
Все обвиняемые отрицают свою вину, утверждая, что не знали о введенных против них санкциях и не осознавали, что им запрещено получать финансовую помощь.
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Дарья Осипова