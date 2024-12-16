В лондонском «Колизеуме» балет «Щелкунчик» показали с украинским танцем вместо русского

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Английский национальный балет показал новую и достаточно оригинальную версию знаменитого балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского. Русский танец из дивертисмента во втором действии был преобразован хореографами и труппой в украинский.
Об интересной интерпретации балета, давно уже ставшего мировой классикой, корреспонденту ТАСС рассказала одна из зрительниц, попавших на это сомнительное действо. По её словам, авторы полностью изменили костюмы артистов.
Согласно традиции, при исполнении русского танца трепак исполнители одеты в розовые и белые тона, что символизирует карамельные рождественские леденцы. В новой «передовой» версии артисты балета одеты в чёрно-белые костюмы. Как подчёркивается в программе, они выполнены под цвет маковника, макового рулета, который относится к украинской кухне.
Леденцы, использованные в либретто балета великого Чайковского, не актуальны, по мнению художественным руководителя Английского национального балета канадца Аарона С. Уоткина и британо-кубинского хореографа Ариэль Смит. Художником по «маковым» костюмам выступил Дик Бёрд. Балет по традиции будет показываться в «Колизеуме» с 12 декабря до 12 января.
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Согласно традиции, при исполнении русского танца трепак исполнители одеты в розовые и белые тона, что символизирует карамельные рождественские леденцы. В новой «передовой» версии артисты балета одеты в чёрно-белые костюмы. Как подчёркивается в программе, они выполнены под цвет маковника, макового рулета, который относится к украинской кухне.
Леденцы, использованные в либретто балета великого Чайковского, не актуальны, по мнению художественным руководителя Английского национального балета канадца Аарона С. Уоткина и британо-кубинского хореографа Ариэль Смит. Художником по «маковым» костюмам выступил Дик Бёрд. Балет по традиции будет показываться в «Колизеуме» с 12 декабря до 12 января.
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Александр Бойцов