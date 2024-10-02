«Русский балет» представил на гастролях Китае произведения Чайковского

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В Китае проходят гастроли Московского областного государственного академического театра «Русский балет», рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области. Выступление организованы в рамках российско-китайского фестиваля, посвящённого 75-летию образования КНР.
«Фестивальные выступления театра с успехом идут в Пекине, Шанхае, Шэньчжене, Ухане, Гуаньчжоу и других городах Китая. Русская балетная классика очень популярна в этой стране. Балеты «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» Петра Чайковского – самая востребованная программа. Спектакли проходят при полном аншлаге. Зрители овациями поддерживают технически сложные партии, каскады фуэте и безукоризненную слаженность кордебалета», – отметил в ведомстве.После возвращения из Китая «Русский балет» представит уникальную авторскую постановку народного артиста СССР Вячеслава Гордеева «Девушка и Дракон». Балет, в котором участвует почти вся труппа, создан рамках перекрёстного Года культуры Китая и России.
Обновлённая редакция балета будет показана 30 октября на сцене Губернского театра.
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