В Новосибирске сотрудница морга влюбилась в мёртвого клиента, но вышла замуж за живого

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В Новосибирске сотрудница морга Виктория призналась в чувствах к мёртвому пациенту, сообщил Телеграм-канал SHOT.
26-летняя Виктория является блогером и танатопрактиком. Она трудится в морге и готовит тела к церемонии прощания — бальзамирует, гримирует, одевает их. Девушка делится деталями своей необычной работы в собственном канале в социальных сетях.
Потом танатопрактик написала порядка десяти постов, в которых рассказала, что влюбилась в молодого парня — его она готовила к погребению. Это был 25-летний бармен Никита — бывший участник программы «На ножах».
Виктория поделилась с подписчиками, что в первый день работы с Никитой она непрерывно слушала песню «Первое свидание» и общалась с трупом. Девушка отметила, что за первые шесть часов работы они «успели неплохо узнать друг друга» и ей совершенно не хотелось покидать его. Домой после «общения» Виктория возвращалась в слезах.
Танатонпрактик подчеркнула, что в скором времени ей стало по-настоящему грустно — словно её жизнь покинул кто-то очень близкий. Виктория даже написала об умершем Никите стихотворение.
Несмотря на сильные чувства, всего через два месяца Виктория вышла замуж за живого молодого парня.
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«Когда понравился пациент, но ты работаешь в морге», — ролик с такой подписью выложила Виктория некоторое время назад.
Потом танатопрактик написала порядка десяти постов, в которых рассказала, что влюбилась в молодого парня — его она готовила к погребению. Это был 25-летний бармен Никита — бывший участник программы «На ножах».
Виктория поделилась с подписчиками, что в первый день работы с Никитой она непрерывно слушала песню «Первое свидание» и общалась с трупом. Девушка отметила, что за первые шесть часов работы они «успели неплохо узнать друг друга» и ей совершенно не хотелось покидать его. Домой после «общения» Виктория возвращалась в слезах.
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Танатонпрактик подчеркнула, что в скором времени ей стало по-настоящему грустно — словно её жизнь покинул кто-то очень близкий. Виктория даже написала об умершем Никите стихотворение.
Несмотря на сильные чувства, всего через два месяца Виктория вышла замуж за живого молодого парня.
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Ольга Енгалычева