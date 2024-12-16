В Новосибирске сотрудница морга влюбилась в мёртвого клиента, но вышла замуж за живого

Свыше 300 автобусов закупили для Московской области в текущем году, более 100 из них уже поступили в автопарки, ещё 200 поступит до конца декабря. Об этом сообщил в ходе совещания губернатор региона Андрея Воробьёва с главами областных ведомств и муниципалитетов министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.