В Лосино-Петровском объявили конкурс на проведение капремонта в детском саду

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Здание детского сада №3 «Ивушка», расположенное на улице Гоголя в городе Лосино-Петровский, собираются капитально отремонтировать, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капитальный ремонт в здании детского сада, общая площадь которого составляет более 1,6 тыс. квадратных метров, а также поставить туда оборудование, необходимое для эксплуатации этого объекта. Работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 187 миллионов 549 тысяч 710 рублей 18 копеек, заявки принимаются до 28 августа.
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Лев Каштанов