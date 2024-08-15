В серпуховской школе №11 установили новую систему вентиляции

Фото: Александр Стёпушкин
Новую систему вентиляции оборудовали в здании школы №11 в Серпухове, работы провели в рамках капитального ремонта, подробности рассказал начальник участка подрядной организации Руслан Чурагулов, передаёт корреспондент Александр Стёпушкин.
«Вся вентиляция у нас смонтирована. В классах — естественная вытяжная система. Столовая оборудована приточно-вытяжной системой, а в санузлах и душевых помещениях — принудительная вытяжная система. Сейчас проходят пуско-наладочные работы», — сообщил Руслан Чурагулов.В здании уже полностью готовы все инженерные системы, завершены также отделочные работы и косметический ремонт, на следующей неделе в школе установят осветительные приборы. Завершить ремонт планируется до конца августа.
Здание школы было построено в 1971 году, в нём учатся около 600 ребят.
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