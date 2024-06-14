В Лосино-Петровском округе благоустроят набережную Суворовских прудов

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Набережную Суворовских прудов планируется благоустроить в рабочем посёлке Свердловский Лосино-Петровского городского округа, в проект входит также создание велосипедного маршрута. Подряд на проведение этих работ выставили на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Начальная цена лота составляет 269 миллионов 597 тысяч 697 рублей 94 копейки. Проект финансируется из бюджетов округа и Московской области. Заявки принимаются до 25 июня.«В рамках работ по благоустройству набережной подрядчик должен будет построить ротонду и пирс, установить различные малые архитектурные формы, наладить систему видеонаблюдения и wi-fi, а также обустроить велосипедный маршрут до городского округа Звёздный городок», — говорится в сообщении.
Работы должны быть завершены в 2025 году.
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