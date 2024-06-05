В Лосино-Петровском округе проверили ход строительства поликлиники

Фото: Валерия Тингаева
Поликлинику, рассчитанную на 320 посещений за смену, возводят в посёлке Свердловский Лосино-Петровского городского округа, ход строительства проверили депутаты Госдумы РФ Александр Толмачёв и Анна Полякова, а также замминистра строительного комплекса Московской области Константин Лапин и глава округа Сергей Джеглав, передаёт корреспондент Валерия Тингаева.
«Сейчас на объекте выполняются монолитные работы, внутренние инженерные работы и внутренние отделочные работы. Мы планируем завершить все строительно-монтажные работы до конца года и открыть поликлинику в начале следующего года», — сказал Константин Лапин.Александр Толмачёв отметил важность поликлиники для местных жителей и подчеркнул, что нельзя допускать срыва сроков строительства.
«Важно, что делаем всё вместе с жителями, чтобы уже на старте строительства получить обратную связь, влиять на процессы, если что-то идëт не так. Или наоборот — получаем положительный отклик от людей», — добавил Толмачёв.Строительство поликлиники ведётся в рамках программы губернатора Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и президентской программы «Здравоохранение».
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Лев Каштанов