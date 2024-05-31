В Раменском выставили на торги подряд на строительство школы на 1100 мест

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Школу, рассчитанную на 1100 учеников, планируют построить на территории жилого комплекса «Новые Островцы» в Раменском городском округе, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить объект, а также обеспечить поставку оборудования, необходимого для функционирования школы», — говорится в сообщении.Планируется, что ученики будут учиться только в первую смену. Блок начальной школы рассчитан на 400 учеников, блок старшей школы — на 700 учеников. Работы должны быть завершены в 2026 году.
Начальная цена лота — 1 млрд 452 млн 594 тысячи 930 рублей. Заявки принимаются до 10 июня.
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