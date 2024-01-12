Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
В Лосино-Петровском устранили технологический сбой на сетях водоснабжения на Петровском бульваре. Об этом сообщил корреспондент.
К сегодняшнему утру были устранены последствия технологического сбоя на сетях холодного водоснабжения на Петровском бульваре.
Она также добавила, что для проведения работ специалисты водоканала получили необходимые разрешения, чтобы избежать возможных нарушений коммуникаций при осуществлении земляных работ. Повреждённый участок трубопровода заменили двухметровой стальной вставкой.
Кроме этого, для людей, кто пострадал от аварии, на время работ был организован подвоз воды на улице Суворова.
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«Работы завершили в шесть утра, к семи засыпали место раскопок. В работе были задействованы пять единиц техники и девять человек линейного состава. Ответственные руководители дежурили посменно», – отметила руководитель Лосино-Петровского водоканала Елена Кухтенкова.
Кроме этого, для людей, кто пострадал от аварии, на время работ был организован подвоз воды на улице Суворова.
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Мира Полтева