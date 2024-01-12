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В Лосино-Петровском устранили технологический сбой на сетях водоснабжения

12 января 2024, 12:42
Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

В Лосино-Петровском устранили технологический сбой на сетях водоснабжения на Петровском бульваре. Об этом сообщил корреспондент.
К сегодняшнему утру были устранены последствия технологического сбоя на сетях холодного водоснабжения на Петровском бульваре.

«Работы завершили в шесть утра, к семи засыпали место раскопок. В работе были задействованы пять единиц техники и девять человек линейного состава. Ответственные руководители дежурили посменно», – отметила руководитель Лосино-Петровского водоканала Елена Кухтенкова.


Она также добавила, что для проведения работ специалисты водоканала получили необходимые разрешения, чтобы избежать возможных нарушений коммуникаций при осуществлении земляных работ. Повреждённый участок трубопровода заменили двухметровой стальной вставкой.

Кроме этого, для людей, кто пострадал от аварии, на время работ был организован подвоз воды на улице Суворова.

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В Московской области планируют построить новый кластер ИЖС на 6000 жителей
12 января 2024, 13:05

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье построят новый кластер ИЖС на 6000 жителей. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Строительство ИЖС будет реализовываться в городском округе Истра на нескольких участках общей площадью 284,7 Га.

«Новый загородный кластер обеспечит привычный уровень комфорта современных жилых комплексов в городе. Все дома реализуют с отделкой и подключат к единым инженерным сетям. Профессиональная управляющая компания будет отвечать за безопасность и чистоту по тарифам, сопоставимыми с городскими, а также предоставит услуги для мелкого ремонта и ухода за участком», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что на его территории будет расположены детские сады на 400 мест, школа на 825 учеников и поликлиника на 108 посещений в смену, а также детский центр, банный комплекс и придорожный торговый центр.

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#детские сады
#загородная недвижимость
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В Раменском округе отремонтировали ЛЭП
12 января 2024, 12:58

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Высоковольтную линию электропередачи отремонтировали специалисты компании «Мособлэнерго» на территории Раменского городского округа, ЛЭП обеспечивает электричеством деревню Полушкино, село Зюзино, садоводческое товарищество «Идея» и воинскую часть, сообщает пресс-служба Минэнерго Московской области.
«На ЛЭП заменили траверсу: это приспособление, предназначенное для прокладки линий с напряжением до 10 кВ. Траверса защищает от короткого замыкания на линии и снижает аварийность», — говорится в сообщении.
Ремонтные работы проводились максимально оперативно, чтобы потребители не оставались надолго без электричества зимой. Благодаря обновлению ЛЭП, электроснабжение здесь стало существенно более надёжным.

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#лэп
#раменский городской округ
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#мособлэнерго
#жкх
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После небольшого потепления в Подмосковье вновь придут сильные морозы
Синоптик Шувалов спрогнозировал новую волну сильных морозов в Подмосковье
12 января 2024, 12:33

Фото: IStock/Leonid Ikan

После небольшого потепления в Московскую область вновь придут морозы. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, сила холодов будет близка к тем, что наблюдалась в новогодние праздники.
«Выходные будут морозными под стать тем морозам, которые были сразу после Нового года. Ночью температура по Подмосковью опустится до 27-28 градусов ниже нуля. В понедельник будет потепление до минус 1-6, с мягкими морозами будет и вторник, а затем в среду и четверг опять понижение до минус 15-20 градусов», - сказал специалист.
По словам Шувалова, волны тепла и холода будут сменять друг друга ещё долго.

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#выходные
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#подмосковье
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Депутат Чаплин предлагает сделать Старый новый год выходным
12 января 2024, 12:31

Фото: istockphoto/simonapilolla

Председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин предлагает сделать Старый новый год выходным днем.
По мнению депутата, выходной нужен, чтобы разгрузиться перед трудовыми буднями, а также предоставить возможность россиянам выехать на дачи.

«После длинных новогодних праздников людям тяжело адаптироваться к рабочим будням, поэтому было бы целесообразным перенести один день из длинных выходных – на Старый новый год», - сказал Никита Чаплин РИА Новости.
По мнению Чаплина, можно закрепить, что решение о выходном останется на усмотрение каждого российского субъекта.

Ранее сообщалось, что исследование ЮMoney показало, что большинство россиян (41%) на Новый год не получили никаких подарков.

При этом, 21% опрошенных получили в подарок деньги, 11% — смартфон, 9% — парфюм, по 5% — наушники и ювелирные украшения, по 3% — книги, пластинки и фен. Также среди новогодних подарков респонденты отмечали электронику, свечи, комнатные цветы, домашние тапочки и сладости.

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#госдума
#праздник
#новости
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В Подмосковье опровергли новость о готовящихся массовых отключениях отопления
12 января 2024, 12:30

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Распространяющийся по сети график отключения центрального отопления в различных округах Московской области является фейком, об этом предупредили в Главном управлении региональной безопасности.
«Массовое отключение централизованного обеспечения теплом — это всего лишь выдумка, созданная для привлечения внимания и создания хаоса», — заверили в ведомстве.

Фальшивая новость может передаваться через различные мессенджеры, соцсети и даже встретиться на новостных сайтах. Поддаваться на эту провокацию не следует. Подобную информацию рекомендуется проверять в официальных источниках, таких как министерство энергетики и министерство жилищно-коммунального хозяйства региона. Взвешенный подход позволит избежать паники и дальнейшего распространения фейков.

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#подмосковье
#фейки
#отопление
#жкх
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В Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за лайки в соцсетях
Депутат Даванков внёс законопроект об отмене штрафов за лайки и эмодзи в соцсетях
12 января 2024, 12:07

Фото: iStock/Oleg Elkov

Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты РФ от партии «Новые люди» Владислав Даванков внёс законопроект об отмене штрафов за лайки под публикациями в интернете.
Из пояснительной записки к законопроекту следует, что выражение эмоций с помощью лайков и эмодзи под публикациями в соцсетях не может стать причиной для привлечения россиян к ответственности.

По мнению Даванкова, штрафы в размере 30 тысяч рублей за лайки – это уже «перебор». Защита интересов России должна оставаться в рамках адекватности, подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что правительство России не поддержало данную инициативу.

Политик, в свою очередь, утверждает, что в настоящее время остаётся возможность административного наказания за реакции под постами, поэтому единственный способ избежать этого – полностью отменить эти штрафы.

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#законопроект
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#депутат
#штрафы
#соцсети
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В музее «Горки Ленинские» 13 января устроят дворянский званый вечер
12 января 2024, 12:04

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Интерактивное мероприятие «Званый вечер в усадьбе» состоится в субботу, 13 января, в музее-заповеднике «Горки Ленинские» на территории Ленинского округа Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«Гостей ждёт экскурсия по усадьбе Горки. Экскурсантам расскажут про историю усадьбы во второй половине XIX века, а также традицию званых вечеров, которые устраивало русское дворянство. Участники экскурсии узнают, как танцевали и в какие карточные игры играли гости таких вечеров, каковы были особенности застолья и правила поведения», — говорится в сообщении.
«Званый вечер в усадьбе» начнётся в три часа дня. Приобрести билеты можно онлайн. Возрастное ограничение — 12 .

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#ленинский городской округ
#культура
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Стало известно время заседания суда по делу Удальцова
Адвокат сообщила о времени заседания по делу Сергей Удальцова
12 января 2024, 12:03

Фото: IStock/Michał Chodyra

Стало известно время заседания суда по делу в отношении координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Об этом «Радио 1» сообщила его адвокат Виолетта Волкова.
По словам защитницы, мера пресечения будет избрана на 12 января в 13 часов в Басманном суде. Судьёй по делу назначена Евгения Николаева.

Ранее следствие запросило арест лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова. Соответствующее ходатайство передано в Басманный суд Москвы.

Напомним, против координатора «Левого фронта» (общественное движение социалистов) Сергея Удальцова возбудили дело об оправдании терроризма (205.2 УК) из-за поста, опубликованного обвиняемым в Telegram. Утром 11 января в квартиру активиста прибыли сотрудники правоохранительных органов и произвели обыск.

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#ук
#суд
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В Подмосковье началось строительство эстакады между Каширским шоссе и трассой А-105
12 января 2024, 11:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Постройка разворотной эстакады между трассой А-105 и Каширским шоссе стартовала в Московской области, протяжённость дорожного объекта составит более 90 метров, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
«В настоящее время строители уже забили пробные опорные сваи для будущей эстакады и успешно провели испытания. Сейчас ведётся устройство фундаментов для трёх опор эстакады», — отмечается в сообщении.
Строительство разворотной эстакады является частью масштабной реконструкции Каширского шоссе на участке с 0 до 4,4 км. Одновременно с созданием разворотной эстакады идёт строительство путепровода через Каширское шоссе, который станет частью транспортной развязки на пересечении с Володарским шоссе.

Разворотную эстакаду и транспортную развязку планируется достроить и пустить в эксплуатацию в четвёртом квартале текущего года.

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