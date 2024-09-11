В Лосино-Петровском завершают благоустройство «Родника памяти»

Фото: Валерия Тингаева
Благоустройство «Родника памяти» проводят в посёлке Свердловский Лосино-Петровского округа, в настоящее время работы уже завершаются, передаёт корреспондент Валерия Тингаева.
«Родник пользуется большой популярностью не только у местных жителей: за водой сюда приезжают со всего округа. При этом комфортного спуска к роднику не было: в дождливую погоду землю размывало, а зимой было опасно спускаться из-за гололедицы. Теперь здесь установили лестницу для комфортного спуска к роднику», — говорится в сообщении.Местные жители с благодарностью отнеслись к переменам.
«Спасибо, что сделали. Потому что нам, особенно пожилым, очень было тяжело ходить, а сейчас легче, так что спасибо большое», — сказала местная жительница Марина Гимьян.В ближайшее время здесь благоустроят территорию вокруг спуска к роднику, а также перенесут пешеходный переход, чтобы проход к роднику стал безопаснее.
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