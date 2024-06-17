В Лотошине благоустроят левый берег Красного ручья

За медпомощью из-за ботулизма после салатов из «Вкусвилла» и «Кухни на районе» в Москве обратился 121 человек, об этом сообщили власти города. На текущий момент 55 человек находятся в тяжёлом состоянии, 30 из них — в реанимации.