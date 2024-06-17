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В Лотошине благоустроят левый берег Красного ручья

17 июня 2024, 17:05
Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

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Благоустроенную набережную планируют создать на левом берегу Красного ручья в Лотошине, подряд на выполнение работ уже выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит расчистить территорию под благоустройство, провести планировку, подготовить площадку, установить на набережной помосты и настилы с ограждениями, поставить скамейки и урны и обустроить наружное освещение и видеонаблюдение, а также провести озеленение территории», — говорится в сообщении.
Работы будут проводиться по адресу: рабочий посёлок Лотошино, улица Калинина. Общая площадь, которую надо будет благоустроить, составляет 16,2 га. Сдать готовый объект нужно будет до 2025 года.



Начальная цена лота — 92 миллиона 95 тысяч 135 рублей 97 копеек. Заявки принимаются до 20 июня.

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#благоустройство
#набережная
#комитет по конкуретной политике мо
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Инфекционист Викулов раскрыл причину заражение бутулизмом москвичей
Инфекционист Викулов: возбудитель ботулизма может быть в мёде
17 июня 2024, 17:17

Фото: istockphoto/digicomphoto

За медпомощью из-за ботулизма после салатов из «Вкусвилла» и «Кухни на районе» в Москве обратился 121 человек, об этом сообщили власти города. На текущий момент 55 человек находятся в тяжёлом состоянии, 30 из них — в реанимации.
Ботулизм — острое инфекционное заболевание, вызываемое токсином Clostridium botulini, который поражает нервную систему организма.
Клинические признаки ботулизма: синдром общей инфекционной интоксикации, поражение ЖКТ (гастрит, энтерит), неврологические синдромы. Может привести к летальному исходу.

Инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов в беседе с «Радио 1» объяснил, что могло стать причиной заражения ботулизмом у москвичей.
«Ботулинический токсин вырабатывается коринебактериями. Токсин — возбудитель ботулизма — является одним из самых сильных токсинов на земле, и появление коринебактерий возможно в условиях анаэробных, когда нет кислорода. Это различные консервированные продукты в вакуумной упаковке. Соответственно, возможно, была контаминация, или были недостаточно промытые овощи, в которых могли быть частицы почвы или земли, в которых могли быть споры коринебактерий. Они могли стать причиной заражения», — сказал эксперт.

По словам специалиста, заражение может идти только из того продукта, который был заражен и находился в употреблении, ни на какие другие, рядом лежащие в магазине продукты возбудитель не распространяется.
«Как правило, возбудитель может быть в вяленой рыбе, красном мясе, грибах консервированных, салатах, сале, описаны случаи заражения даже через мед — там, где, возможно, была контаминация, нарушение технологии приготовления, безопасности приготовления пищевых продуктов», -— сообщил инфекционист.

Георгий Викулов добавил, что есть заправленные салаты — небезопасная история, однако все риски всегда связаны с конкретными продуктами, которые должны пройти соответствующие пробы предприятия и контрольно-надзорных органов.

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Правительство увеличило размер прожиточного минимума в 2025 году
Кабмин увеличил размер прожиточного минимума на 2025 год до 17 733 рублей
17 июня 2024, 17:16

Фото: iStock/Fascinadora

В РФ увеличили размер прожиточного минимума на следующий год. Об этом в рамках совещания с вице-премьерами сообщил глава правительства России Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».
Отмечается, что в 2025 году прожиточный минимум на душу населения составит 17 733 руб., для трудоспособного населения — 19 329 руб. Для детей и пенсионеров отметка достигнет — 17 201 руб. и 15 250 руб. соответственно.

В этом году прожиточный минимум в России составляет 15 453 руб. на человека. По словам Мишустина, в этом и 2023 годах данный показатель определялся законом о федеральном бюджете.

Согласно информации источника, теперь прожиточный минимум будет рассчитываться на базе медианного дохода за прошедший год.

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#путин
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#правительство
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Астролог назвала самые стрессоустойчивые знаки зодиака
Астролог Шустина: самыми устойчивыми к стрессу являются Козероги, Рыбы и Овны
17 июня 2024, 16:58

Фото: iStock/amgun

Козероги, Рыбы и Овны являются самыми устойчивыми к стрессу знаками зодиака. Об этом рассказала астролог Евгения Шустина.
По словам астролога, самыми устойчивыми к стрессу являются Козероги.

«Эти люди не переживают по пустякам и довольно спокойно ко всему относятся, стараются вести правильный образ жизни и умеют терпеть. Они достаточно выносливые, поэтому лишний раз не дергаются», – рассказала Шустина в интервью «Москве 24».

Она также подчеркнула, что стабильное эмоциональное состояние Козерогов позволяет им реже болеть.

Астролог отметила, что стрессоустойчивостью отличаются и Рыбы. По её словам, эти люди имеют довольно крепкие нервы. Они часто пропускают всё мимо себя и не придают значения многим неприятностям, и даже в сложные моменты мыслят позитивно. Вывести из себя представителя знака Рыбы довольно сложно, добавила эксперт.

Кроме того, Шустина назвала устойчивыми к стрессу людей, рожденных под знаком зодиака Овен. По её словам, многие считают их упёртыми, на самом же деле у Овнов просто высокий уровень стрессоустойчивости. Они делают только то, что считают нужным, и не обращают внимания на чужое мнение, сохраняя завидное спокойствие. Овны нервничают только тогда, когда что-то сделано не так, как им хотелось, и переделывают.

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На трассе ЮЛА в Подмосковье построят более 60 развязок и путепроводов
17 июня 2024, 16:43

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Южно-Лыткаринскую автодорогу возводят на территории пяти городских округов Московской области, на трассе протяжённостью 45 км построят свыше 60 искусственных сооружений, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«На трассе ЮЛА построят более 60 искусственных дорожных сооружений, в том числе 27 путепроводов, десять мостов, пять пешеходных переходов и два биоперехода для животных. Одним из главных сооружений станет мост через Москва-реку, который свяжет Лыткарино и Ленинский округа», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что основные работы по строительству этого моста уже завершены, сейчас проводится гидроизоляция объекта.

Южно-Лыткаринская автодорога возводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Движение по участкам планируется открыть уже к концу 2024 года.

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#подмосковье
#строительство
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Фестиваль мотофристайла прошел в Дмитрове
17 июня 2024, 16:32

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Свыше 5 тысяч зрителей собрал фестиваль мотофристайла в Дмитрове. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выступление команды мотофристайла FMX13 в Дмитрове прошло 15 июня.

«Профессиональные спортсмены продемонстрировали жителям и гостям Дмитрова стант — сложнейшие трюки на мотоциклах, и багги — небольшом легковом автомобиле высокой проходимости. Мотоциклисты выполняли прыжки с трамплина с элементами акробатики, пируэты в воздухе на мотоциклах», — рассказали в пресс-службе.

Следующие выступления спортсменов пройдут в городских округах Серпухов, Коломна и Сергиев Посад.

Вход на выступления команды для всех желающих свободный.

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В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья 27 человек
17 июня 2024, 16:32

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В двух округах Московской области за минувшую неделю из 14 аварийных помещений переселили 27 человек, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«На прошедшей неделе по национальному проекту «Жильё и городская среда» было расселено 14 аварийных помещений в Сергиево-Посадском округе и Шатуре, новые квартиры получили 27 человек», — говорится в сообщении.
Общая площадь расселённого за неделю жилого фонда составляет более 838 квадратных метров.

Переселенцам предоставили квартиры в новостройках и на вторичном рынке недвижимости, а некоторым выплатили выкупную стоимость квартир.

Ранее сообщалось, что жильцы домов, признанных аварийными после 2017 года, могут получить сертификаты на приобретение новых квартир. По сертификату стоимость 1 квадратного метра аварийного жилья составляет 130 тыс. рублей. При этом минимальный метраж – 33 кв. м. Таким образом, что те, кто жил в квартире меньшей площади, смогут выбрать более просторное жильё.

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#подмосковье
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В подмосковный Фонд Защитники Отечества обратились 12 тысяч человек
17 июня 2024, 16:02

Фото: пресс-служба фонда Защитники Отечества

В Московской области за год в филиал Фонда Защитники Отечества обратились 12 тысяч человек.
С начала работы филиала в Подмосковье за помощью обращались ветераны боевых действий и семьи участников специальной военной операции. Чаще всего люди обращаются по вопросам получения удостоверения ветерана боевых действий, получения денежных выплат и помощи в поиске пропавших без вести.

«Каждый третий вопрос, с которым приходят наши жители мы отрабатываем вручную.<…> Решение и механизмы получения удостоверения ветерана БД зависят от статуса военнослужащего. Для действующего срок получения может быть от 1 до 6 месяцев, уволенным — 1-2 месяца, ЧВК — 3-6 месяцев. За два года мы выдали уже 17 тысяч удостоверений. <…> За прошедшую неделю мы обзвонили все семьи погибших и помогли им решить возникшие у них вопросы и трудности», — рассказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.

Кроме этого, Московская область для помощи военнослужащих и их семей активно взаимодействует с главами городских округов, военкоматами, Госфондом и ОМФС.

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В Подмосковье за лето отремонтируют дворы 700 тысяч жителей
17 июня 2024, 16:00

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области приведут в порядок дворовые территории более 700 тысяч жителей в 57 городских округах. Такими планами поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«До 31 августа мы завершим ремонтные работы, стартовавшие в начале июня. Они включают починку и устройство пешеходных коммуникаций и тротуаров, новых парковочных пространств, замену бордюрного камня. Многие муниципалитеты опережают график – например, Люберцы и Химки», – сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Больше всего ремонтных работ, по его данным, пройдёт в городских округах Люберцы (27), Воскресенск (24), Пушкинский (23), Богородский и Коломна (по 22), Орехово-Зуевский (21) и Балашиха (20).

В министерстве попросили обращаться по всем вопросам в территориальные органы управления городского округа. Их адреса и контакты можно найти на сайте министерства.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье запустили интерактивную карту борьбы с борщевиком
17 июня 2024, 15:58

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Интерактивную карту, на которой указаны участки, поросшие борщевиком Сосновского, а также график борьбы с опасным сорняком, запустили в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
На портале с картой также размещена информация о том, чем опасен борщевик и как с ним бороться.

«Любой контакт человека с борщевиком Сосновского опасен. Сок и пыльца цветущего растения токсичны, яд проникает через обычную одежду. При попадании на кожу яд вызывает сильные ожоги. Особенно опасно попадание сока в глаза — это может закончиться потерей зрения. Специалисты проводят обработку от борщевика в спецодежде, очках, перчатках, респираторе и резиновых сапогах», — отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что пожаловаться на заросли ядовитого борщевика Сосновского жители Московской области могут через портал «Добродел».

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