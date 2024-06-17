В Лотошине благоустроят левый берег Красного ручья

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Благоустроенную набережную планируют создать на левом берегу Красного ручья в Лотошине, подряд на выполнение работ уже выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит расчистить территорию под благоустройство, провести планировку, подготовить площадку, установить на набережной помосты и настилы с ограждениями, поставить скамейки и урны и обустроить наружное освещение и видеонаблюдение, а также провести озеленение территории», — говорится в сообщении.Работы будут проводиться по адресу: рабочий посёлок Лотошино, улица Калинина. Общая площадь, которую надо будет благоустроить, составляет 16,2 га. Сдать готовый объект нужно будет до 2025 года.
Начальная цена лота — 92 миллиона 95 тысяч 135 рублей 97 копеек. Заявки принимаются до 20 июня.
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