В Подмосковье в этом году благоустроят около ста объектов

Фото: пресс-служба правительства МО
Почти сто объектов планируется благоустроить на территории Московской области в текущем году, большинство из них станет доступно для посещения ещё до конца лета, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В текущем году планируем облагородить и создать 95 точек притяжения – это парки, скверы, лесопарки, площади, стелы. пешеходные зоны, набережные и веломаршруты. Сейчас ведутся работы на 52 из них», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Он добавил, что с начала года в регионе открыли уже шесть благоустроенных объектов: это площадь Победы во Фрязине, Советская площадь в Дмитрове, бульвар Иерусалимского в Пущине, аллея Славы в Луховицах, Липовая роща в Красногорске и Центральный парк в Долгопрудном.
Всего в Московской области в этом году благоустроят 24 сквера, 23 вело маршрута, площади и пешеходные зоны, 14 парков, 12 лесопарков, 11 активных зон в парках, шесть набережных и пять стел. В летние месяцы будет открыто 66 объектов.
Благоустройство в Московской области проводится в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».
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