В Малаховке отремонтируют здание школы-интерната

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Ремонт проведут в здании школы-интерната №3 в рабочем посёлке Малаховка городского округа Люберцы, подрядчик будет определён по итогам электронных торгов, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса на проведение текущего ремонта в школе-интернате №3 для учеников с ограниченными возможностями здоровья, расположенной по адресу: Малаховка, Центральная улица, дом №12», — говорится в сообщении.Подрядчику предстоит отремонтировать системы электропитания, включая электрощитовую, а также отремонтировать подвесные потолки и установить выключатели и светильники. Работы нужно завершить до конца августа текущего года.
Начальная цена подряда: 14 миллионов, 385 тысяч 511 рублей 98 копеек. Заявки принимаются до 14 мая.
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Лев Каштанов