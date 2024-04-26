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В Малаховке отремонтируют здание школы-интерната

26 апреля 2024, 16:10
Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

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Ремонт проведут в здании школы-интерната №3 в рабочем посёлке Малаховка городского округа Люберцы, подрядчик будет определён по итогам электронных торгов, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса на проведение текущего ремонта в школе-интернате №3 для учеников с ограниченными возможностями здоровья, расположенной по адресу: Малаховка, Центральная улица, дом №12», — говорится в сообщении.
Подрядчику предстоит отремонтировать системы электропитания, включая электрощитовую, а также отремонтировать подвесные потолки и установить выключатели и светильники. Работы нужно завершить до конца августа текущего года.



Начальная цена подряда: 14 миллионов, 385 тысяч 511 рублей 98 копеек. Заявки принимаются до 14 мая.

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#школа
#комитет по конкуретной политике мо
В трёх округах Подмосковья за неделю ликвидировали около 1,7 тыс. дорожных ям
26 апреля 2024, 16:37

Около 1,7 тыс. дефектов покрытия дорог устранили за неделю на территории трёх подмосковных городских округов: Рузского, Наро-Фоминского и Можайского, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Рузском округе ямочный ремонт провели у деревни Сафрониха и в микрорайоне Северный. В Наро-Фоминском округе ямы ликвидировали на дорогах рядом с деревнями Кузьминское и Веселёво, а также на Дороховской улице в деревне Симбухово. В Можайском округе убрали ямы на улицах Урицкого и Мира в посёлке Уваровка и в деревне Ваулино», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что ямочный ремонт в настоящее время проводится во всех округах региона, активную фазу этих работ планируется завершить к 1 мая.

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#минтранс мо
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#можайск
#рузский городской округ
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Корпус Никитского женского монастыря в Кашире достроят к 2025 году
26 апреля 2024, 16:35

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Новый сестринский корпус Никитского женского монастыря в Кашире достроят к лету 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Ход текущих строительных работ на объекте проверили специалисты главного управления государственного строительного надзора Подмосковья.

«Никитский женский монастырь Московской епархии русской православной церкви расширится в будущем году. На его территории возводится четырехэтажный сестринский корпус общей площадью более 3 тыс. квадратных метров. Строительная готовность уже превысила 50%, подрядчик приступил к работам по монтажу кровли», — поделились в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что по окончанию строительства в корпусе будут расположены 2 кельи для 78 человек, помещения для кратковременного проживания паломниц, библиотека и мастерские.

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Самолеты F-16 начнут прибывать на Украину в этом году, заявили в США
Пентагон: F-16 и обученные пилоты начнут прибывать на Украину в этом году
26 апреля 2024, 16:01

Фото: iStock/Milous

В текущем году Украина ожидает поступление дополнительных эскадрилий самолетов F-16, а также обученных пилотов и технический персонал от союзников, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.
«Более эскадрильи истребителей F-16 будут переданы Украине в этом году, вместе с пилотами и техническими специалистами, обученными членами данной контактной группы», — цитирует Остина РИА Новости.
Нидерланды и Дания являются первыми странами, согласившимися передать Украине истребители F-16. Представитель Белого дома подтвердил, что передача боевых самолетов от третьих стран будет осуществлена после завершения подготовки украинских пилотов.

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#истребители
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В Польше избили украинца, отобрав у него 400 тысяч евро
Onet: в центре Варшавы избили жителя Украины, отобрав у него 400 тысяч евро
26 апреля 2024, 15:55

Фото: iStock/globalmoments

Жителя Украины избили в центре Варшавы, отобрав у него 400 тысяч евро. Об этом сообщает издание Onet.

Произошло это в центре Варшавы на улице Кошиковой. Пострадавшим является 58-летний гражданин Украины. Мужчина выходил из здания. К нему подбежали двое нападавших, которые выскочили из машины. Они повалили его на землю, затем избили, а после забрали у него сумку с деньгами и исчезли в неизвестном направлении.

«Из неофициальной информации следует, что похищенная сумма – это 400 тысяч евро», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотням украинцев отказали в выдаче паспортов в Польше. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#избиение
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Подмосковные IT-компании получили грантов на миллиард рублей
26 апреля 2024, 15:38

Фото: Istockphoto / gorodenkoff

Сумма грантов, выданных подмосковным IT-компаниям, достигла 1 млрд рублей. В 2024 году планируется выдать столько же, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«Мы заинтересованы в развитии новых технологий, создании передовых цифровых продуктов, современных моделей компьютерной техники, в поддержании лидирующих позиций региона в сфере IT. Поэтому Подмосковье оказывает финансовую поддержку областным IT-компаниям. Сейчас общая сумма выданных грантов составляет 1 млрд рублей», – сказал первый замдиректора Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий Кирилл Сорокин.
Как отметили в министерстве, в Московской области подписали 19-е соглашение о выдаче гранта. Его получила компания-разработчик сайтов и приложений. До конца года планируют выдать не менее 20 грантов.

В пресс-службе уточнили, что сумма грантов составляет от 96 до 240 тыс. рублей в год на одного работника в зависимости от его квалификации и зарплаты. Потратить деньги можно на оплату труда новых сотрудников или покупку оборудования.

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#цифровизация
#гранты
#подмосковье
#московская область
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Кашира примет участие во Всероссийском субботнике
26 апреля 2024, 15:37

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Всероссийский субботник пройдёт в городском округе Кашира 27 апреля по 6 адресам. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Основной площадкой для субботника в городском округе станет набережная реки Оки.

«Субботники пройдут в д. Тарасково на ул. Комсомольская, д. 24, в Беличьем сквер в Городском парке Каширы-2, деревне Каменка на въезде на ул. Парковая, поселке Зендиково, ул. Банная и Кашира-3 на ул. Ленина, д. 7/3. Стать участниками субботника могут все желающие. Одевайтесь по погоде и присоединяйтесь к команде добровольцев!», — поделились в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что также желающие смогут принять участие в высадке деревьев и кустарников в Городском парке.

Начало субботника в 10:00.

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#деревья
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В Озёрах построят блочно-модульную котельную
26 апреля 2024, 15:27

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Блочно-модульную котельную мощностью 1,1 МВт планируется построить на улице Юрия Сергеева в городе Озёры подмосковного округа Коломна, подряд на строительство власти муниципалитета выставили на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Извещение о проведении конкурса на строительство котельной опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Работы должны быть выполнены в текущем году», — отмечается в сообщении.
Начальная цена лота составляет 31 миллион 913 тысяч 960 рублей. Работы будут проводиться в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и оплачиваться из регионального и окружного бюджетов. Заявки принимаются до 15 мая.

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#строительство
#комитет по конкуретной политике мо
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В Подмосковье предложили продлить срок постановления о выдачи разрешений на строительство
26 апреля 2024, 15:23

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора Московского области

В Московской области предложили Правительству РФ продлить возможность регионам упрощать процедуры в строительстве.

«Московская область, основываясь на ПП РФ 353, выстроила эффективную модель управления разрешительной деятельностью и упрощения процедур в строительстве. Многие другие регионы также построили на этом базисе свою работу с учетом региональных особенностей и специфики. Мы предлагаем продлить до 2030 года срок действия нормы Постановления Правительства РФ, отвечающей за предоставление права регионам устанавливать такие особенности» — подчеркнул министр Главгосстройназдора Московской области Артур Гарибян.

На сегодняшний день часть работы в этом направлении уже сделана и запущена: в Подмосковье вступили в силу инициированные Главгосстройнадзором изменения в постановление Правительства региона, устанавливающие особенности выдачи разрешений на строительство объектов теплоснабжения и электросетевого хозяйства.

У застройщиков таких объектов появилась возможность получать разрешение на строительство, приступать непосредственно к стройке и параллельно формировать пакет необходимых документов до момента выдачи разрешения на ввод их в эксплуатацию. Таким образом, сроки выхода на стройплощадку сократятся на шесть и более месяцев.

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#главгосстройнадзор мо
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«Отрыв головы от тела»: Психолог объяснил, как работа в огороде влияет на психику человека
Психолог Заников: на природе мозг начинает работать на других частотах
26 апреля 2024, 15:08

Фото: iStock/macniak

Английские учёные сообщили о снижении риска депрессии при работах на даче. Исследователи выяснили, что работа в огороде снижает риск депрессии на 23%.
Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников в беседе с «Радио 1» объяснил, как физический труд на природе влияет на психологическое здоровье человека.

«Любая монотонная физическая нагрузка (мытье посуды, уборка комнаты, грядки) — это все медитативные техники. Человек совершает цикличные действия и входит в медитативное состояние, когда у него начинает разгружаться голова. Когда моете посуду или когда квартиру убираете, погружаетесь в трансовое состояние и расслабляетесь. Это называется в психологии — диссоциация — отрыв головы от тела. У нас большинство людей живут в башке, они перестают ощущать свое тело. И у человека развивается много болезней, в том числе психосоматических, потому что человек не ощущает телесных границ. Когда ты совершаешь физические действия, голова начинается автоматически разгружаться, а тело включается — это дополнительный отвлекающий фактор», — сообщил эксперт.

Также специалист рассказал, почему свежий воздух и растения — это позитивный фактор для восстановления нервной системы.

«Ты выезжаешь за город, и на тебя перестает влиять это огромное количество шума, взгляд не упирается в дом. Мы же все время упираемся во что-то, особенно современные люди упираются в телефон. И когда ты переводишь взгляд в поле, в лес, в небо, у тебя тоже мозг резко начинается расслабляться, потому что напряжение в глазах пропадает. Напряжение в глазах связано с работой мозга сильно. Работа мозга начинает работать на других частотах», — поделился эксперт.

Психолог добавил, что человеку не хватает заземления, а контакт с природой в этом помогает.

«Человеку не хватает заземления. Мы живем все время в голове, в нереальном мире. Особенно с точки зрения того, что виртуальный мир захватывает нашу жизнь, а искусственный интеллект превратил нашу жизнь в фарс, мы уже не понимаем, где настоящее, а где нет. А природа помогает понять, что ты в реальном мире находишься», — объяснил собеседник.

Таким образом, по словам Тамерлана Заникова, контакт с природой и физический труд положительно влияют на психологию человека, давая возможность понять, что он земное существо.

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