В Подмосковье к новому отопительному сезону модернизируют систему теплоснабжения

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
За пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 миллионов жителей Подмосковья.
В общей сложности на территории региона будет отремонтировано и реконструировано 36 котельных.
Стоит отметить, что в регионе первые работы начнутся уже в мае-июне — теплоэнергетики выполнят опрессовку сетей, после который будет виден объём участков первой очереди.
Кроме этого, с пятницы 26 апреля, в регионе планируют завершить отопительный сезон исходя из среднесуточной температуры, но если же ночью будет ниже нуля, то отопительный период продлят еще на 4 дня.
Читайте также:
В Дзержинском отремонтируют систему теплоснабжения за 820 млн рублей
В Подмосковье отремонтировали 16 трансформаторных подстанций
Совет депутатов Наро-Фоминского округа одобрил выделение дополнительных средств на ЖКХ
«Программа, которую мы разработали и уже приступили к ее реализации, разбита на 2 блока. Общий объем краткосрочной программы - 36 котельных, из которых 5 новых, на 31 произведем ремонт и реконструкцию, а также 189 км теплосетей. Кроме того, предварительно планируем включить в программу еще 310 км теплосетей. Конечный срок выполнения всех мероприятий в этом году – 15 октября. Второй блок – долгосрочный. Программа включает в себя 706 мероприятий до 2029 года. Из них 469 – по результатам штабов. 201 начинает реализовываться уже в этом году. Это 108 новых котельных, почти 300 км сетей», — поделился министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.
Стоит отметить, что в регионе первые работы начнутся уже в мае-июне — теплоэнергетики выполнят опрессовку сетей, после который будет виден объём участков первой очереди.
Кроме этого, с пятницы 26 апреля, в регионе планируют завершить отопительный сезон исходя из среднесуточной температуры, но если же ночью будет ниже нуля, то отопительный период продлят еще на 4 дня.
Читайте также:
В Дзержинском отремонтируют систему теплоснабжения за 820 млн рублей
В Подмосковье отремонтировали 16 трансформаторных подстанций
Совет депутатов Наро-Фоминского округа одобрил выделение дополнительных средств на ЖКХ
Мира Полтева