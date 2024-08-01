В Подмосковье начали массово взыскивать через суд задолженность за вывоз отходов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Региональный оператор Чеховского кластера начал массовое взыскание в судебном порядке задолженностей за вывоз отходов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
С начала года на неплательщиков подано свыше 18 тыс. заявлений более чем на 130 млн рублей. Округами с наибольшим числом задолженностей в министерстве назвали Подольск, Серпухов, и Чехов.
В ведомстве напомнили, что своевременная оплата коммунальных услуг – обязанность каждого жителя. Во избежание наказания оплачивать услугу «Обращение с ТКО» необходимо до 10-го числа месяца, следующего за расчётным.
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«Суд почти всегда встаёт на сторону регионального оператора. Проигравшему дело неплательщику придётся оплатить не только сам долг, но и судебные издержки. Среди последствий неуплаты – начисление пени, арест банковского счёта, а при сумме долга свыше 10 тыс. рублей – ограничение выезда за границу», – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что своевременная оплата коммунальных услуг – обязанность каждого жителя. Во избежание наказания оплачивать услугу «Обращение с ТКО» необходимо до 10-го числа месяца, следующего за расчётным.
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Лора Луганская