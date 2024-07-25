В Лотошине спасли молодую аистиху со сломанным крылом

Фото: Владимир Останин
Молодую самку аиста со сломанным крылом приютили в Лотошинском парке культуры и отдыха, передаёт корреспондент Владимир Останин.
Раненую птицу заметили на водонапорной башне у деревни Чапаево округа Лотошино. Неравнодушные жители с помощью коммунальщиков сняли её и отвезли в парк. Оказалось, что это самка примерно четырёх месяцев от роду.
Он также сообщил, что птице проведут операцию: ветеринары подрежут ей искалеченное крыло, чтобы оно не мешало. После восстановления аистиха останется жить в парке – под опекой его сотрудников. Она станет здесь уже четвёртым аистом.
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«У птицы сломано крыло в двух местах, и летать она уже никогда не сможет. Конечно, мы приняли птицу, кормим её, заботимся», — рассказал сотрудник Лотошинского парка Алик Авдалян.
Он также сообщил, что птице проведут операцию: ветеринары подрежут ей искалеченное крыло, чтобы оно не мешало. После восстановления аистиха останется жить в парке – под опекой его сотрудников. Она станет здесь уже четвёртым аистом.
«У нас есть аист со сломанной ногой. Он тоже, скорее всего, не вернётся в дикую природу. Этот аист живёт у нас уже больше недели. И есть аист, который постоянно живёт на парковом пруду — он также был ранен и теперь не может летать», — пояснил Алик Авдалян.Кроме того, сейчас в парке проживает молодой здоровый аист, который отбился от своих родителей. Для него парк — временное пристанище: когда он достаточно окрепнет, то улетит.
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Лев Каштанов