В подмосковной квартире поймали летучую мышь

Фото: пресс-служба Мособлподспаса
Летучая мышь залетела в квартиру на восьмом этаже девятиэтажного дома в Орехово-Зуеве, незваную гостью отловили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«За помощью к спасателям обратился хозяин квартиры. Он рассказал, что встал рано утром, чтобы отправиться на работу, и увидел, как по дому мечется летучая мышь. Животное обследовало квартиру, обнаружило коробку под столом в одной из комнат и устроилась там на дневной сон», — говорится в сообщении.Спасатели прибыли по вызову и, надев плотные перчатки, поймали заснувшую летучую мышь. После этого они выпустили её на свободу.
Ранее сообщалось, что в Дубне помогли коту, застрявшему сначала на дереве, а потом на крыше. В спасательной операции приняли участие коммунальщики города и местные жители.
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Лев Каштанов