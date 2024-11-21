В лотошинской деревне Монасеино проведут реконструкцию котельной

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Котельную №8 планируют реконструировать в деревне Монасеино городского округа Лотошино, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, провести реконструкцию объекта и поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации котельной. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 42 миллиона 658 тысяч 520 рублей. Заявки на подряд принимаются до 4 декабря. Работы будут оплачены из бюджетов Московской области и округа Лотошино.
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