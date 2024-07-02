В Лотошинском парке родился оленёнок, имя ему выберут пользователи соцсетей

Фото: Владимир Останин
Детёныш пятнистого оленя родился в мини-зоопарке Лотошинского парка культуры и отдыха в ночь на 22 июня, имя малышу планируют дать по итогам голосования в соцсетях, передаёт корреспондент Владимир Останин.
Оленята рождаются в Лотошинском парке почти каждый год, рассказал сотрудник парка Алин Авдалян.
О том, что имя для оленёнка выберут в соцсетях, сообщила сотрудница парка Екатерина Арзамасцева.
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«Семейство пятнистых оленей у нас стабильно приносит потомство. Сейчас на свет появился оленёнок-мальчик. Его осмотрели специалисты: оленёнок полностью здоров. Он уже активно бегает по вольеру вместе с другими оленями», — поделился Алин Авдалян.
О том, что имя для оленёнка выберут в соцсетях, сообщила сотрудница парка Екатерина Арзамасцева.
«В соцсетях объявим конкурс по выбору имени малышу. Среди вариантов — Рудольф, Скакун, Комета, Гром и Бемби», — добавила Екатерина.Посмотреть на малыша можно бесплатно, парк в Лотошине открыт с девяти утра до шести вечера.
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Лев Каштанов