В Луховицах отремонтируют плотину на реке Вертема

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт плотины на реке Вертема планируется провести в деревне Аксёново городского округа Луховицы, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение о приёме заявок от потенциальных подрядчиков опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить капитальный ремонт плотины пруда на реке Веретема. Завершение работ намечено на 2026 год», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 143 миллиона 176 тысяч 801 рубль 74 копейки. Заявки принимаются до 19 декабря.
Средства на ремонт плотины будут перечислены из бюджетов Московской области и округа Луховицы.
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