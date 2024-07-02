В Луховицах построят модульную котельную

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Блочно-модульную котельную построят в посёлке Фруктовая городского округа Луховицы, подряд на работы выставили на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и разработать рабочую документацию, а потом построить блочно-модульную котельную на 4,5 МВт по адресу: улица Почтовая, дом №162», — говорится в сообщении.Завершить строительство подрядчик обязан в 2025 году.
Начальная цена лота составляет 123 миллионов 144 тысяч 530 рублей. Заявки принимаются до 17 июля.
Строительство запланировано по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», работы будут финансироваться из бюджета Московской области и бюджета округа Луховицы.
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