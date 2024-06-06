В Луховицах расчистили от растительности систему обводнения торфяников

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Каналы гидротехнических сооружений системы обводнения торфяников в городском округе Луховицы расчистили от кустарника и мелколесья, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Работу по расчистке и переработке удалённой растительности в щепу провел подрядчик под контролем сотрудников региональной лесной охраны», — говорится в сообщении.В областном Комлесхозе пояснили, что кустарник, растущий на каналах, перекрывает доступ технике, расчищающей водоёмы, а также засоряет их ветками и опавшей листвой, что снижает пропускную способность каналов.
В уникальную систему обводнения торфяников, построенную в Московской области после пожаров 2010 года, входит 76 комплексов гидросооружений общей площадью около 73 тыс. га, свыше 970 км каналов и более ста искусственных водоёмов.
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