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В Подмосковье началась федерльная проверка готовности региона к лесным пожарам

10 апреля 2024, 16:09
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Комиссия Департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу проводит проверку готовности сил и средств Московской области противостоять лесным пожарам в новом пожароопасном сезоне, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Проверка проводится по 28 критериям, в числе которых готовность оборудования, снаряжения и инвентаря, состояние техники, готовность лесопожарных формирований, а также укомплектованность их штата и многое другое», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов, курирующий лесное хозяйство.
Проверяется также, какие профилактические меры были проведены, как выполняются обязательные мероприятия по подготовке к тёплому сезону и прочее.



В ходе проверки комиссия выезжает в подмосковные лесничества и на лесопожарные станции. Проверка продлится до 19 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил важность подготовки региона к пожароопасному периоду.

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#лесные пожары
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#комитет лесного хозяйства мо
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье с начала года установили более 3,5 тыс. «умных» электросчётчиков
10 апреля 2024, 16:33

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Более трёх с половиной тысяч «умных» приборов учёта электричества установили у потребителей специалисты компании «Мособлэнерго» в Подмосковье с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Заменено устаревших и установлено было 3 тысячи 539 интеллектуальных приоров учёта электроэнергии. Эти приборы самостоятельно передают данные о потреблённой энергии в режиме реального времени, чем освобождают потребителей от обязанности сообщать показания счётчика», — разъяснили в министерстве.
Новые счётчики устанавливаются бесплатно после технического присоединения к электрическим сетям, а также по истечению срока службы предыдущего счётчика или в случае его поломки или утраты.

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#счётчики
#московская область
#подмосковье
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Колледжи Подмосковья и ДНР подписали семь новых соглашений о сотрудничестве
10 апреля 2024, 15:54

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Семь подмосковных колледжей и техникумов подписали соглашения о сотрудничестве с организациями среднего профессионального образования Донецкой Народной Республики. Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования Московской области.
«МЦК – Техникум им. С.П. Королёва и ВАТ «Холмогорка» будут поддерживать Макеевский техникум коммунального хозяйства и быта, Дмитровский и Орехово-Зуевский техникумы – Макеевскому техникуму промышленных технологий имени Ф.И. Бачурина. Можайский техникум и Коломенский аграрный колледж станут взаимодействовать с Мариупольским аграрно-технологическим техникумом, а Ногинский техникум – с Макеевским техникумом сервиса и торговли», – уточнили в министерстве.
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Подшефным колледжам помогут перейти на стандарты российского образования, предоставят доступ на платформу «Цифровой колледж Подмосковья». Благодаря взаимодействию студенты и педагоги ДНР смогут пользоваться электронным учебникам и методическими пособиями, приезжать на стажировки и повышать квалификацию.

По данным ведомства, на сегодняшний день заключено 10 соглашений между организациями среднего профессионального образования Московской области и ДНР.

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#минобразования мо
#колледжи
#подмосковье
#московская область
#днр
#соглашение
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Раскрыта важность фотоснимка сверхмассивной чёрной дыры
Физик Эйсмонт: Фото чёрной дыры – шаг вперёд для мировой науки
10 апреля 2024, 15:45

Фото: iStock/buradaki

Физик, кандидат технических наук, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт заявил об исключительной важности сделанного пять лет назад фотоснимка сверхмассивной чёрной дыры.
По его словам, это фото способно продвинуть науку вперёд и дать больше понимания о процессах, происходящих в космосе.

«Снимок пятилетней давности стал по-настоящему огромным достижением для мировой науки. Этот космический объект втягивает вокруг себя материю с такой скоростью, что даже свет из недр чёрной дыры не выходит. Фотографировать там и нечего, видим мы лишь вещество, которое с огромной скоростью разгоняется под тяготением черной дыры и при этом ярко светится», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Эйсмонт.

В то же время специалисты РТУ МИРЭА создали уникальный 3D-принтер, который «выращивает» многослойные печатные платы.

«Распечатанный прототип позволяет провести проверку идеи, схемы и монтажа устройства. Прототипирование устройств на многослойных печатных платах применимо для различных отраслей: бытовая электроника, телекоммуникации, автомобильная промышленность, спецприменения и ОПК, авиационная и космическая промышленность, медицина», — прокомментировали разработку в беседе с RT эксперты.

Ранее в Балтийском федеральном университете им. И. Канта разработали искусственный интеллект, который должен будет уметь диагностировать шизофрению, а также биполярное расстройство и аутизм по данным МРТ.

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#ученые
#фото
#электроника
#космос
#физика
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Москвичей предупредили о непогоде до конца недели
Синоптик Позднякова спрогнозировала дожди в Москве
10 апреля 2024, 15:08

Фото: iStock/Oleg Elkov

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что начиная с четверга и до конца недели в Москве ожидаются небольшие дожди.
«В четверг местами в городе будет небольшой дождь. Может выпасть не более одного миллиметра осадков. Такая же ситуация в пятницу. В субботу также местами небольшой дождь. В воскресенье осадков будет побольше. Не исключено, что последний день недели вообще окажется довольно дождливым», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

А в пресс-службе Роскачества проинформировали, что тепло в жилых квартирах отключают после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура держится на уровне 8°С.

«Даже если в какой-то день температура поднимается существенно выше или днём сильно греет солнце, отопление всё равно не отключат, пока не будет выполнено указанное выше условие. Ситуативная обстановка даёт обманчивое ощущение тепла: если отключить отопление, в жилье будет холодно», — пояснили в беседе с RT специалисты.

Ранее терапевт Кристина Заплавнова заявляла, что основной ошибкой граждан весной является смена гардероба на более лёгкий.

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#москва
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ЦБ РФ обсудит с депутатами Госдумы меры по борьбе с мошенничеством
10 апреля 2024, 15:08

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Центральный банк Российской Федерации намерен обсудить с депутатами Государственной думы разработку и внедрение дополнительных мер по борьбе с мошенничеством. Пока перелома в противодействии аферистам добиться не удаётся.
Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Представляя в Государственной думе годовой отчёт о деятельности регулятора за 2023 год, она сообщила, что для того, чтобы справиться с проблемой мошенничества в банковской сфере, нужны новые решения.

«Пока не удалось добиться решительного перелома в этой борьбе, мы бьём по хвостам», — сказала Набиуллина.

По словам руководителя ЦБ, этот вопрос обсуждался на заседаниях думских комитетов и встречах с руководителями фракций. С депутатами была достигнута договорённость о более плотном взаимодействии в этой сфере и совместной проработке новых мер и подходов в борьбе с мошенничеством.

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#цб
#госдума
#центробанк
#мошенничество
#депутаты
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В трёх округах Подмосковья за неделю ликвидировали более 2,8 тыс. дорожных ям
10 апреля 2024, 15:05

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Более 2,8 тыс. ям на региональных и муниципальных дорогах ликвидировали за последнюю неделю в Наро-Фоминском городском округе, Можайском и Рузском округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В частности, в Можайском округе ремонтные работы провели на трёх локациях: на улице Полосухина в городе Можайск, у деревни Ваулино и в рабочем посёлке Уваровка. В Наро-Фоминском округе ямы ликвидировали на дорогах рядом с деревнями Латышская и Котово. В Рузском округе ямы заделали на дорогах в рабочем посёлке Тучково», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что ямочный ремонт ведётся не только в указанных муниципалитетах, но во всех городских округах Московской области. Активная стадия этих работ должна быть завершена до 1 мая.

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#рузский городской округ
#минтранс мо
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В Подмосковье 20 апреля пройдёт День открытых дверей проекта «Профессионалитет»
10 апреля 2024, 14:52

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье проведут Единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет», сообщили в пресс-службае губернатора и правительства Московской области. Школьники 8-11 классов 20 апреля смогут побывать в колледжах и техникумах, где учатся по инновационным программам.
Ребята посетят производственные площадки ведущих компаний, познакомятся с передовыми технологиями. Кроме того, они смогут принять участие в профессиональных пробах и мастер-классах, пообщаться со специалистами предприятий и амбассадорами проекта.
«Так, в «Подмосковном колледже «Энергия» в Реутове откроет двери кластер «Машиностроение». А «Коломенский аграрный колледж им. Н.Т. Козлова» предложит мастер-классы по ветеринарии, эксплуатации и ремонту сельхозтехники и оборудования, профессиональные пробы в геномной инженерии, агрономии и многое другое», – говорится в сообщении.
Расписание Дня открытых дверей можно найти на сайтах учреждений, а список участников – по ссылке.

Как напомнили в пресс-службе, в новом учебном году программа «Профессионалитет» в Московской области расширится. Она будет реализована на базе 36 профессиональных образовательных организаций и шести структурных подразделений вузов.

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#подмосковье
#московская область
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В Коломне строят детсад на 185 мест со стоянкой для самокатов
10 апреля 2024, 14:34

Фото: Марина Анисимова

Детский сад, рассчитанный на 185 воспитанников, строят на территории жилого комплекса «Подлипки-город» в Коломне, проектом предусмотрено создание максимально комфортных условий для ребят, передаёт корреспондент Марина Анисимова.
«В здании предусмотрены помещения для игр, отдыха и занятий, столовая с кухней и медицинский пункт. Особое внимание уделяется благоустройству прилегающей территории. В частности, здесь установят детские игровые и спортивные площадки, а также обустроят стоянку для самокатов, колясок и велосипедов», — говорится в сообщении.
Кроме того, на прилегающей территории будут теневые навесы, места для хранения игрушек и скамейки.

В детский сад будут принимать ребят от 2 до 7 лет, их распределят по восьми группам.

Завершить строительство нового детского сада планируется до конца 2024 года.

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#коломна
#строительство
#детский сад
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Строительная готовность школы на 550 мест в Раменском достигла 60%
10 апреля 2024, 14:18

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 550 учеников, возводят на Высоковольтной улице в Раменском, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 60 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас рабочие заняты устройством фасада, кроме того, ведётся монтаж наружных и внутренних инженерных сетей, устройство сетей связи, а также отделка помещений. В работах участвуют 130 строителей, используется три единицы специальной техники», — говорится в сообщении.
Общая площадь трёхэтажной школы составит более 11,2 тыс. квадратных метров. Предусмотрено разделение здания на блоки для младшей, основной и старшей школы с отдельными входами. В здании будут классы и лаборатории, кружковые и помещения для групп продлённого дня, залы для занятий спортом и актовый зал, а также столовая на 200 мест и библиотека с медиатекой.

Открыть школу планируют к новому учебному году.

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#раменское
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#школа
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