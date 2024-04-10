В Подмосковье началась федерльная проверка готовности региона к лесным пожарам

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Комиссия Департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу проводит проверку готовности сил и средств Московской области противостоять лесным пожарам в новом пожароопасном сезоне, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Проверка проводится по 28 критериям, в числе которых готовность оборудования, снаряжения и инвентаря, состояние техники, готовность лесопожарных формирований, а также укомплектованность их штата и многое другое», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов, курирующий лесное хозяйство.Проверяется также, какие профилактические меры были проведены, как выполняются обязательные мероприятия по подготовке к тёплому сезону и прочее.
В ходе проверки комиссия выезжает в подмосковные лесничества и на лесопожарные станции. Проверка продлится до 19 апреля.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил важность подготовки региона к пожароопасному периоду.
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