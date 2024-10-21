На Украине запретили лечить пострадавших при штурме собора УПЦ

Президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему он не сможет лично присутствовать на саммите БРИКС в Казани. Сербия будет представлена на мероприятии вице-премьером, так как Вучич уже договорился о встрече с польским премьером Дональдом Туском на те же даты. Об этом он рассказал в эфире сербского телеканала.