На Украине запретили лечить пострадавших при штурме собора УПЦ

Фото: istock/Vera Tikhonova
Главный врач городской больницы Черкасс, Украина, Александр Федорук, запретил госпитализировать и оказывать первую медицинскую помощь прихожанам и священнослужителям Украинской православной церкви (УПЦ), пострадавшим во время силового захвата Михайловского кафедрального собора.
Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
По словам Дмитрука, около 20 человек с травмами обратились за помощью в больницу, однако помощь им не была оказана. Единственным, кого госпитализировали, стал пожилой монах Нектарий. Дмитрук отметил, что другие пострадавшие вынуждены были искать помощь в частных клиниках или лечиться самостоятельно. Он также добавил, что митрополит Черкасский Феодосий, который получил ожоги глаз и сотрясение мозга, лечится дома.
Дмитрук заявил, что направит эти данные в правоохранительные органы и украинский парламент, требуя служебного расследования в отношении действий главврача.
Украинские власти усилили давление на УПЦ, обвиняя её в связях с Россией, что привело к захватам храмов и судебным делам против священнослужителей.
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По словам Дмитрука, около 20 человек с травмами обратились за помощью в больницу, однако помощь им не была оказана. Единственным, кого госпитализировали, стал пожилой монах Нектарий. Дмитрук отметил, что другие пострадавшие вынуждены были искать помощь в частных клиниках или лечиться самостоятельно. Он также добавил, что митрополит Черкасский Феодосий, который получил ожоги глаз и сотрясение мозга, лечится дома.
Дмитрук заявил, что направит эти данные в правоохранительные органы и украинский парламент, требуя служебного расследования в отношении действий главврача.
Украинские власти усилили давление на УПЦ, обвиняя её в связях с Россией, что привело к захватам храмов и судебным делам против священнослужителей.
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Елена Перлова