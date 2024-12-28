В люберецком поселке Калинина заработал обновлённый водозаборный узел

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Водозаборный узел в посёлке Калинина городского округа Люберцы запустили в работу после проведённой реконструкции, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Водозаборный узел в посёлке Калинина был построен 50 лет назад. В рамках реконструкции там заменили всё насосное оборудование, установили современные фильтры и систему обратного осмоса, отремонтировали резервуары для чистой воды и частично перестроили здание», — говорится в сообщении.Благодаря реконструкции объём подачи воды был увеличен с 5 тысяч до 7,5 тыс. кубометров в сутки. Качественной питьевой водой теперь обеспечены 17 тысяч жителей.
Реконструкцию водозаборного узла провели в рамках федеральной программы «Чистая вода», нацпроекта проекта «Жилье и городская среда» и подмосковной госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы».
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