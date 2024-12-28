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В люберецком поселке Калинина заработал обновлённый водозаборный узел

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

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Водозаборный узел в посёлке Калинина городского округа Люберцы запустили в работу после проведённой реконструкции, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Водозаборный узел в посёлке Калинина был построен 50 лет назад. В рамках реконструкции там заменили всё насосное оборудование, установили современные фильтры и систему обратного осмоса, отремонтировали резервуары для чистой воды и частично перестроили здание», — говорится в сообщении.
Благодаря реконструкции объём подачи воды был увеличен с 5 тысяч до 7,5 тыс. кубометров в сутки. Качественной питьевой водой теперь обеспечены 17 тысяч жителей.



Реконструкцию водозаборного узла провели в рамках федеральной программы «Чистая вода», нацпроекта проекта «Жилье и городская среда» и подмосковной госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы».

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Из лицензий на оказание услуг связи в РФ исключили передачу голосовой информации
28 декабря 2024, 10:41

Фото: iStock/Diy13

Правительство Российской Федерации приняло решение об оптимизации перечня лицензий на оказание услуг связи, исключив лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Об этом пишет РИА Новости.
Это нововведение направлено на борьбу с телефонным мошенничеством, которое стало распространенным явлением.

По информации пресс-службы кабмина, данная лицензия предоставляла возможность мошенникам подменять номера, используя интернет для связи с абонентами стационарных и мобильных телефонов. Исключение этой лицензии значительно ограничит возможности злоумышленников.

В правительстве отметили, что данное решение не повлияет на обычных пользователей телефонной связи, обеспечивая при этом более надежную защиту от мошеннических действий.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге студент медицинского университета стал жертвой мошеннической схемы, в результате чего он попытался поджечь банкомат в торговом центре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мошенники
#лицензии
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Загруженность подмосковных дорог утром 28 декабря составила два балла
28 декабря 2024, 10:33

Фото: iStock/Diy13

Дороги Московской области утром последнего рабочего дня уходящего года, 28 декабря, оказались практически свободны, из загруженность оценивается на два балла по десятибалльной шкале, при этом на трёх шоссе наблюдаются пробки при проезде по направлению к столице, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Основные заторы отмечаются при движении в сторону Москвы на Пятницком, Варшавском и Ленинградском шоссе», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало свыше 749 тысяч машин, что на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

В министерстве призвали водителей быть внимательными за рулём, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резкого маневрирования.

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#московская область
#подмосковье
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Россельхознадзор пресёк ввоз в Подмосковье более 21 тонны заражённых мандаринов
28 декабря 2024, 10:13

Фото: iStock / nitrub

Партия турецких мандаринов массой более 21 тонн не прошла фитосанитарный контроль в Подмосковье. Проверка выявила карантинный объект, сообщили в Управлении Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
«В мандаринах обнаружили средиземноморскую плодовую муху в жизнеспособном состоянии. Её наличие подтвердила лабораторная экспертиза. Владелец груза получил уведомление о принятии мер в отношении заражённой продукции. Собственник согласился провести обеззараживание», – говорится в сообщении.
Ранее Республиканский фумигационный отряд обеззаразил всю партию мандаринов из Турции. Повторная экспертиза подтвердила безопасность продукции.

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#россельхознадзор
#мандарины
#фрукты
#безопасность
#подмосковье
#московская область
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В ЖК «Новое Пушкино» ввели в эксплуатацию два дома на 783 квартиры
28 декабря 2024, 09:52

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Две многоэтажные новостройки с 783 квартирами, построенные в жилом комплексе «Новое Пушкино» в Пушкинском городском округе, получили разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь новых корпусов высотой от десяти до пятнадцати этажей составляет 53,4 тыс. квадратных метров. В домах есть квартиры с отделкой в двух разных стилях на выбор и без отделки. На первых этажах зданий есть помещения для хранения колясок, а также коммерческие помещения с отдельным входом с улицы», — говорится в сообщении.
Во дворе новостроек — корпусов №27 и №28 — установлены детские игровые и спортивные площадки, в том числе с тренажёрными комплексами, а также обустроены зоны для тихого отдыха.

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#минжилполитики мо
#пушкино
#новостройки
#жилой дом
#строительство
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Жители подмосковных ЖК посетили семейные новогодние мероприятия
28 декабря 2024, 09:47

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Жители жилых комплексов Московской области отметили зимние выходные на семейных новогодних праздниках. Мероприятия проводились в трёх микрорайонах группы «Самолёт»: «Прибрежный парк», «Пригород Лесное» и «Горки парк», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Дед Мороз и Снегурочка развлекали жителей. Взрослые и дети участвовали в конкурсах и водили хороводы. Чтобы согреться и перекусить, участникам мероприятия предложили чай, глинтвейн, пирожки, сосиски в тесте, имбирные пряники, творожные кольца и маффины. В ближайшие дни новогодние праздники пройдут и в других районах застройщика.

В жилом комплексе «Пригород Лесное» во время празднования была организована не только развлекательная программа и мастер-классы, но и открылась ярмарка, где жители могли приобрести изделия ручной работы. ЖК «Пригород Лесное» находится в семи километрах от МКАД по Каширскому шоссе.

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Жилой комплекс «Прибрежный Парк» расположен в городском округе Домодедово недалеко от музея-заповедника Горки Ленинские и реки Пахра. На сегодняшний день здесь построено 16 жилых корпусов и детский сад на 300 мест. Ещё два детских сада и школа на 1650 мест планируется сдать в эксплуатацию до 2026 года.

Жилой комплекс «Горки Парк» строится в Ленинском городском округе. Кроме жилых домов, на его территории будут построены шесть детских садов на 1800 мест, три школы для 3700 учеников, физкультурно-оздоровительный центр и поликлиника.

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#мероприятия
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#минжилполитики мо
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В одинцовском ЖК Skolkovo ONE приступили к созданию английского сада
28 декабря 2024, 09:40

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Озеленение придомовых территорий первой очереди корпусов началось в жилом комплексе Skolkovo ONE, распложенном на территории Одинцовского городского округа, при разработке концепции благоустройства архитекторы вдохновлялись концепцией английского сада, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«На придомовой территории начали высаживать взрослые деревья, среди которых ели, лиственницы, и несколько видов дуба, в том числе черешчатый дуб, внесенный в Красную книгу. Всего планируется посадить пятнадцать больших деревьев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проектом предусматривается высадка в течение года вечнозелёных растений, кустарников и цветов. Акцент при этом будет сделан на естественную красоту природы.

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#минжилполитики мо
#благоустройство
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#сад
#строительство
#одинцовский городской округ
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В ЖК «Легенда Коренёво» будет построен воспитательно-образовательный комплекс
28 декабря 2024, 09:33

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Люберцы будет построен воспитательно-образовательный комплекс, включающий школу на 500 учеников и детский сад на 120 малышей. Работы ведёт компания ООО СЗ «Коренево Девелопмент» на территории жилого комплекса «Легенда Коренёво», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В школьных классах будут установлены современные интерактивные доски, проекторы и компьютеры. Оформление каждого класса будет выполнено в индивидуальном стиле, соответствующем возрасту учащихся и содержанию занятий. Для удобства учеников и преподавателей в здании школы планируется установка современных систем вентиляции и кондиционирования.

В детском саду предусмотрены игровые комнаты, музыкальные и физкультурные залы, медицинский блок с процедурными кабинетами, а также административные и технические помещения. На территории образовательного комплекса создадут зоны для отдыха и развлечений.

Для юных посетителей комплекса оборудуют красочные и безопасные игровые площадки с качелями и горками. Старшеклассникам предоставят спортивные площадки с надёжным резиновым покрытием. Все объекты будут изготовлены из экологичных материалов, соответствующих строгим требованиям безопасности.

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#детский сад
#парк
#школы
#жк
#строительство
#подмосковные стройки
#минжилполитики мо
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В красногорском ЖК «Тетрис» ввели в эксплуатацию образовательный центр
28 декабря 2024, 09:25

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Образовательный центр с блоком начальных классов на 160 учеников и дошкольным отделением для 260 воспитанников, построенный на территории жилого комплекса «Тетрис» в городском округе Красногорск, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Образовательный центр представляет из себя трёхэтажное здание общей площадью около 7 тысяч квадратных метров. В отделении для школьников оборудованы учебные кабинеты, игровые со спальнями для продлёнки, а также методические кабинеты, ресурсный центр и пищеблок. В дошкольном отделении обустроены помещения для групп, есть кабинеты логопеда и психолога, музыкальный и физкультурный залы и различные административные и технические помещения», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории установлены спортивные площадки, а также разные игровые модули, включая шахматы и шашки, мини-гольф и пр.

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#минжилполитики мо
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#детсад
#строительство
#красногорск
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В ЖК «Белая Дача парк» планируют построить восемь новых домов
28 декабря 2024, 09:25

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Котельники строится жилой квартал «Белая Дача парк». Компания ПИК планирует возвести ещё восемь домов в рамках этого жилого квартала, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Два новых корпуса (16.1 и 16.2) будут состоять из восьми секций высотой от 13 до 25 этажей. Общая жилая площадь составит более 61 тысячи квадратных метров. Во дворе-парке, закрытом для автомобилей, разместятся детская площадка, спортивная зона и зоны для прогулок и отдыха. Вся инфраструктура жилого комплекса и прилегающей территории будет соответствовать принципам безбарьерной среды.

Проект «Белая Дача Парк» находится в Котельниках, Московская область. В нём планируется развитая инфраструктура: поликлиники, пяти детских садов (два из которых уже работают), двух школ (одна из них уже открыта). Через территорию района проходит просторный пешеходный бульвар для отдыха и прогулок. На бульваре уже функционирует PlayHub «Ферма» — большая игровая площадка с мельницей, искусственным ручьём и обучающими элементами для детей.

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#московская область
#инфраструктура
#дома
#строительство
#минжилполитики мо
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