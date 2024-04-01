В люберецком ЖК «Легенда Коренево» построят пять многоквартирных домов

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Пять восьмиэтажных домов построят в жилом комплексе «Легенда Коренево» на территории посёлка Красково в городском округе Люберцы, разрешение на строительство выдало Минжилполитики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Планируется возвести монолитно-кирпичные корпуса общей площадью свыше 34 тысяч квадратных метров. Там будет расположено 935 квартир свободной планировки. В домах предусмотрены также помещения для консьержей, а также зоны для хранения велосипедов и колясок», — отмечается в сообщении.Реализация проекта запланирована на 2026 год.
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