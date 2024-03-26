В Можайске завершается строительство дворца спорта

Фото: Яна Шаливская
Дворец спорта «Арсенал» для школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо возводят на 1-й Железнодорожной улице в Можайске, в настоящее время строительная готовность составляет более 93 процентов, передаёт корреспондент Яна Шаливская.
«Сейчас на объекте завершают отделочные работы. Ведётся монтаж мебели, оборудования и спортивных снарядов. Прилегающую к дворцу спорта территорию благоустраивают. Общая строительная готовность объекта достигла 93,5%», — говорится в сообщении.Как отметил глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев, мощности нового дворца спорта позволят не только разместить там школу олимпийского резерва, но и открыть секции по другим видам спорта.
«В новом дворце спорта также можно будет проводить соревнования высокого уровня», — добавил Мордвинцев.Дворец спорта «Арсенал» в Можайске начали строить в феврале 2022 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
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