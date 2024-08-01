В рузском посёлке Брикет построят котельную

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Блочно-модульную котельную мощностью 3,3 МВт планируют построить на улице Н. Кузьминова в посёлке Брикет Рузского городского округа, подряд на строительство выставлен на электронные торги, советующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик обязан будет на первом этапе разработать проектно-сметную документацию, включая экспертизу инженерных изысканий и проектной документации, а на втором этапе построить блочно-модульную котельную, поставить туда всё необходимое оборудование и смонтировать его», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 62 миллионов 727 тысяч 710 рублей 66 копеек. Заявки принимаются до 12 августа.
Строительство котельной нужно будет завершить в 2026 году.
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Лев Каштанов