В Люберцах из-за аварии отключили холодную воду в десяти домах

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Аварийное отключение подачи холодной воды произошло в десяти многоквартирных домах в деревне Марусино городского округа Люберцы, восстановить водоснабжение должны вечером, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Подача холодной воды в дома №37 корпуса 1-10 по Заречной улице была прекращена в связи с ремонтно-аварийными работами сегодня, 12 ноября, с 12:29 Завершить ремонтные работы и восстановить водоснабжение должны в 18:29», — говорится в сообщении.Отмечается, что ремонтом занимаются сотрудники Люберецкого водоканала, деятельность которого курирует региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства. Жителей просят отнестись к временным трудностям с пониманием.
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