В Люберцах выявили около 300 нелегальных мигрантов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Около 300 нарушителей миграционного законодательства выявили полицейские в ходе проверок на предприятиях и стройках в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В течение недели в отделения полиции округа доставили более 400 иностранцев из стран ближнего зарубежья, их дактилоскопировали и проверили на причастность к совершению различных преступлений и правонарушений. По итогам проверок в отношении 324 иностранцев составили протоколы об административных правонарушениях, из которых на 276 — за нарушение правил въезда и пребывания в России и незаконную трудовую деятельность», — говорится в сообщении.Всех нарушителей оштрафовали, из них 51 нелегального мигранта выдворят за пределы РФ, а 31 посадили под административный арест.
Сейчас ведётся работа по выявлению работодателей нелегалов.
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