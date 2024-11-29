В Люберцах организовали шлюз для общественного транспорта и упростили движение

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Масштабные работы по реорганизации дорожного движения завершили на улице Смирновской в Люберцах. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса, проект по ликвидации пробок и оптимизации движения стартовал в прошлом году.
«На улице Смирновской часто образовывались пробки, потоки транспорта мешали друг другу перед Октябрьским проспектом. Специалисты провели переразметку на улице и реорганизовали движение транспорта. Также реализован один из главных этапов проекта – шлюз со светофором Т-5. Это позволило дать приоритет движению 26 маршрутов общественного транспорта, которые проложены от станции через Октябрьский проспект», – рассказали в ведомстве.Шлюз в конце выделенной полосы для автобусов, или «метод разнесённых стоп-линий», – это элемент проектирования, позволяющий автобусам перестроиться в правый или центральный ряд для правого поворота или движения прямо.
В министерстве напомнили, что в прошлом году полностью реорганизовали движение у станции Люберцы-1, обеспечив удобную пересадку на наземный общественный транспорт. Для этого устроили круговое движение на пересечении улиц Смирновской и Волковской, обустроили новые пешеходные переходы, искусственные неровности, тротуар, остановки и выделенные полосы для общественного транспорта.
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Лора Луганская