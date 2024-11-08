Собянин анонсировал создание комфортных городских кварталов

Фото: iStock/goncharovaia
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах по комплексному развитию шести участков в столице, которые будут преобразованы в комфортные городские кварталы с современными спортивными площадками и парковками. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, проекты охватят районы Даниловский и Нагатино-Садовники Юго-Восточного административного округа, Филёвский Парк Западного округа, а также Левобережный и Ховрино Северного округа.
В результате реализации данных проектов будет создано около 18 000 новых рабочих мест. В обновленных территориях запланировано строительство общественно-деловых и социальных объектов, образовательных и спортивных учреждений, медицинских организаций, а также жилых домов, в том числе в рамках программы реновации и для других городских нужд.
Кроме того, в рамках комплексного развития территорий будут проведены работы по благоустройству и созданию развитой дорожно-транспортной сети. На данный момент в Москве находится в стадии реализации 101 проект комплексного развития территорий общей площадью около 1,2 тысячи гектаров.
Ранее Собянин заявил, что в Москве построили и передали профильным учреждениям около 140 объектов образования за последние пять лет.
Читайте также:
Собянин рассказал о преимуществе построенных по программе реновации домов
Собянин рассказал о реализации проекта продления МЦД в другие регионы
Собянин рассказал о популярности инвестиционного портала среди москвичей
В результате реализации данных проектов будет создано около 18 000 новых рабочих мест. В обновленных территориях запланировано строительство общественно-деловых и социальных объектов, образовательных и спортивных учреждений, медицинских организаций, а также жилых домов, в том числе в рамках программы реновации и для других городских нужд.
Кроме того, в рамках комплексного развития территорий будут проведены работы по благоустройству и созданию развитой дорожно-транспортной сети. На данный момент в Москве находится в стадии реализации 101 проект комплексного развития территорий общей площадью около 1,2 тысячи гектаров.
Ранее Собянин заявил, что в Москве построили и передали профильным учреждениям около 140 объектов образования за последние пять лет.
Читайте также:
Собянин рассказал о преимуществе построенных по программе реновации домов
Собянин рассказал о реализации проекта продления МЦД в другие регионы
Собянин рассказал о популярности инвестиционного портала среди москвичей
Дарья Осипова