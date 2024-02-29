В Люберцах поставили на кадастровый учёт новостройку

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Новый дом в жилом комплексе «Люберцы» оперативно получил кадастровый номер благодаря совместной работе областного Росреестра и Минжилполитики региона, сообщает пресс-служба министерства.
«Кадастровый номер новостройки: 50:22:0010105:50121. Теперь владельцы квартир смогут зарегистрироваться на своей жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады», — отмечается в сообщении.Застройщиков ЖК «Люберцы» является группа компаний «Самолёт». На территории жилого комплекса возводят не только дома, но и объекты социальной инфраструктуры. Построены уже две школы на 2 тысячи 200 учеников, инженерно-технический лицей на 1100 мест, а также пять детских садов, поликлиника для детей и взрослых и станция скорой помощи.
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Лев Каштанов