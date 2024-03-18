В Люберцах простроят торговый центр с ФОКом

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры МО
«Площадь двухэтажного здания составит 4900 квадратных метров. На первом этаже будет находиться супермаркет, аптека и кафе, а также предприятия по оказанию бытовых услуг, а второй этаж предназначен для физкультурно-оздоровительного комплекса, в состав которого войдут СПА-зона, солярий и хаммамы», — говорится в сообщении.На прилегающей территории организуют парковку на 60 машин и велопарковку, а также проведут озеленение.
Реализация проекта позволит создать в округе Люберцы дополнительно 54 рабочих места.
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